Alex Rodriguez s’est moqué après avoir posé avec le cadeau d’anniversaire de Jennifer Lopez qu’il a récupéré

Alex Rodriguez se fait rôtir sur Instagram après son dernier post montrant une Porsche 911 GTS rouge. “Je suis très terre-à-terre”, a plaisanté Rodriguez dans la légende en s’appuyant contre la voiture de sport. Alors qu’il espérait évidemment projeter une image de gars cool avec le message, les gens ont rapidement souligné que la voiture ressemblait énormément à la voiture qu’il avait offerte à son ex Jennifer Lopez pour son 50e anniversaire il y a deux ans.

Bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit exactement de la même voiture, cela laisse trois scénarios inconfortables: soit Lopez a rendu la voiture quand ils ont rompu, il a demandé la voiture après leur rupture, soit il a acheté exactement la même voiture qu’il lui avait donnée . Quoi qu’il en soit, Rodriguez est confronté au jugement hilarant de la foule d’Internet dans sa section commentaires.

“On dirait que jlo est parti non seulement toi mais la voiture rouge aussi [two laughing emojis]”, a craqué un adepte. ” N’est-ce pas la voiture rouge qu’il a achetée jlo “, a demandé un autre.

précédentsuivant

“Jlo ne voulait pas de toi ni de la voiture”, a plaisanté un commentateur. “Elle t’a rendu la voiture ha ha ha ha et l’anneau aussi (sic)”, a écrit un autre.

précédentsuivant

“Vous avez repris la voiture à JLo”, a déclaré un autre adepte choqué. “Je pensais que vous aviez donné cette Porsche rouge (sic) à… peu importe”, a écrit un autre adepte. “Mais quand même, vous perdez JLo”, a souligné une autre personne.

précédentsuivant

Rodriguez a récemment accordé une interview à Entertainment Tonight et a parlé de la rupture. Il avait quelques belles choses à dire sur son partenaire de plusieurs années. “J’ai eu cinq ans d’une vie et d’un partenariat incroyables et aussi avec mes filles, nous avons tellement appris”, a-t-il déclaré. “Et maintenant, nous avons la possibilité de saisir cela et d’aller de l’avant et de dire:” Vous savez quoi? Nous sommes tellement reconnaissants pour les cinq dernières années, comment pouvons-nous améliorer les cinq prochaines années grâce aux leçons apprises?’ Je suis donc dans un endroit formidable. Je suis tellement reconnaissant de l’endroit où Dieu et et et la lumière m’ont vraiment mis, et j’ai vraiment hâte. Surtout de voir comment mes filles continuent de se développer. “

précédent