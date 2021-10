Alex Rodriguez trollé avec les chants ‘J Lo’ et ‘Affleck’ pendant le spectacle des séries éliminatoires

ça doit piquer !!

Alex Rodriguez était juste en train d’essayer de parler de baseball lors de la couverture de la série de championnats de la Ligue américaine lundi … lorsque les fans de Boston en ont profité pour le traîner sans pitié Jennifer Lopez et Ben Affleck.

A-Rod – qui fait des analyses pour la couverture par Fox des séries éliminatoires – a été frappé par des coups verbaux avant et après que les Red Sox aient battu les Astros … avec des fans dans la foule scandant « J Lo » et « Aff-leck » et des phrases encore plus dures comme « Elle t’a laissé avec Ben Affleck ! »

JLO JLO JLO JLO JLO pic.twitter.com/Unm3Q5oj9t – a💛 (@jennyxblock) 18 octobre 2021 @jennyxblock

Bien sûr, J-Rod s’est séparé en avril … avec Lopez quittant son ancien fiancé. Les fans de Boston – qui détestent absolument l’ancien cogneur des Yankees – se sont assurés qu’A-Rod n’oublie pas que leur superfan des Sox le vit avec J Lo maintenant.

Il y avait plus de chants NSFW, qui ont occupé le travailleur contrôlant le bouton de censure toute la nuit … mais peu importe ce qui lui a été lancé, il est apparu qu’A-Rod était imperturbable.

Un autre gars a crié : « Hé, A-Rod, quel est ton film préféré de Ben Affleck ?!

On va deviner que ce n’est pas « Gigli » ??