Alex Salmond déchiré par les plans du parti Alba pour débattre de l’abolition de la monarchie en Écosse | Politique | Nouvelles

Une motion, présentée dans le projet d’ordre du jour de la conférence, appelle le parti à réfléchir sérieusement à sa position constitutionnelle par rapport à la monarchie après la fin du règne de la reine Elizabeth II. La motion sera débattue lors de la première conférence d’Alba à Greenock le mois prochain malgré l’indignation des politiciens unionistes.

La motion souligne qu’une fois le mandat du « monarque actuel très respecté » terminé, l’Écosse devrait passer à « un chef d’État élu doté de pouvoirs similaires à ceux de l’Uachtaran na hEireann. [the Irish president].”

Justifiant la position, il fait valoir : « La constitution écrite part du principe que le peuple est souverain conformément à la tradition constitutionnelle écossaise. »

Si le parti décide de soutenir le républicanisme, ce serait un changement significatif par rapport à la position établie du SNP sur la famille royale, qui maintiendrait la monarchie dans une Écosse indépendante.

M. Salmond a également déclaré ouvertement pendant son mandat de Premier ministre écossais entre 2007 et 2014 qu’il soutiendrait le maintien de la reine à la tête de l’État si l’Écosse votait un jour en faveur de l’indépendance.

Le député libéral-démocrate écossais Willie Rennie a déclaré: «Alex Salmond dira à peu près n’importe quoi dans sa tentative désespérée d’être pertinent, mais plus il parle, plus il devient hors de propos.

“C’est très présomptueux. Il suppose que les Écossais voteront pour l’indépendance et qu’ils soutiendront son plan quant à son fonctionnement.

« Il vit dans son propre monde imaginaire. »

Le député conservateur écossais Murdo Fraser, a ajouté : « Les électeurs ont rendu un verdict retentissant sur la marque politique d’Alex Salmond dans les urnes en mai.

Mais les Verts écossais ont déclaré que demander aux Écossais de “choisir un chef d’État moderne et démocratiquement responsable” serait le “meilleur pas en avant”.

Un porte-parole du parti a ajouté: “L’idée que toute famille a droit à un tel statut basé sur des titres héréditaires et des richesses non acquises retiendrait l’Écosse, et ce n’est pas une idée que les Verts écossais soutiendront jamais.”

Cela survient après qu’un sondage en juin a révélé que près de la moitié des Écossais ne veulent pas perdre la reine en tant que chef d’État si l’Écosse obtient un jour son indépendance.

Un sondage réalisé par Panelbase a révélé que 47% préféraient un chef d’État royal si le pays votait en faveur de la séparation d’avec le Royaume-Uni lors d’un futur deuxième référendum sur l’indépendance.

Ceci est comparé à seulement 35 pour cent qui préféraient un chef d’État élu tandis que 18 pour cent n’étaient pas sûrs.

Panelbase a interrogé 1 287 personnes pour le Sunday Times entre le 21 et le 25 juin.

Chris McEleny, secrétaire général par intérim d’Alba, a déclaré : « Notre projet de programme définit un programme radical et progressiste pour améliorer la vie des Écossais en ce moment et poursuivre le mandat d’indépendance de l’Écosse avec l’urgence qu’il requiert.

“Je suis convaincu que notre conférence inaugurale établira que nous avons le peuple, les politiques et le plan d’indépendance pour faire avancer l’Écosse.”