Alex Salmond dit que l’Écosse devrait poursuivre une «rupture nette» avec le Royaume-Uni dans le revirement de la dette | Politique | Nouvelles

Le chef du parti Alba a déclaré que la position du parti était que l’Écosse ne devrait avoir aucune part de la dette nationale du Royaume-Uni si l’indépendance était obtenue. Arguant des arguments économiques en faveur de l’indépendance, l’ancien Premier ministre écossais a ajouté: «Nous pensons que maintenant, contrairement à 2014, il devrait y avoir un accord de rupture nette entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni.

«Nous ne faisons que proposer une contribution au débat économique.

“Nous disons que vous ne pouvez pas participer à un référendum avec la même politique économique que vous aviez il y a sept ans, lorsque le monde était différent.”

Il a souligné: “Vous commenceriez effectivement avec une position d’emprunt nulle.”

M. Salmond a également souligné qu’une Écosse indépendante devrait entreprendre d’établir sa propre monnaie dans les mois suivant son indépendance, car la capacité d’émettre de la dette serait cruciale.

Il a ajouté que les arguments économiques en faveur de l’indépendance devaient être «meublés et polis» pour la journée actuelle.

Les commentaires sont un changement de politique par rapport à l’ancien premier ministre écossais qui avait précédemment déclaré que l’Écosse devrait accepter une part de la dette nationale dans le cadre d’un règlement d’indépendance.

La politique précédente, a déclaré M. Salmond, reposait sur le maintien de la livre et la création d’une union monétaire avec le reste du Royaume-Uni, mais cela a été écarté par le gouvernement britannique.

Cependant, un rapport de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a également déclaré que le déficit budgétaire de l’Écosse pourrait atteindre 25% du PIB en raison de la pandémie COVID-19, mettant en question l’indépendance de l’Écosse.

LIRE LA SUITE: Laurence Fox: “ Tout ne s’est pas réveillé n’est pas mauvais ” – ses vues surprenantes

Selon la trajectoire actuelle, l’IFS prévoit que le déficit de l’Écosse rebondira de la même manière que celui du Royaume-Uni, tombant à un peu moins de 10% en 2025-2026.

Willie Rennie, chef des Lib Dems écossais, a affirmé que les électeurs écossais avaient eu “cinq jours consécutifs d’arguments confus au sein du camp nationaliste” cette semaine sur des questions telles que la frontière entre l’Écosse et l’Angleterre, quelle monnaie une Écosse indépendante utiliserait et si elle le ferait. rejoindre l’Union européenne.

M. Rennie a averti: “Si les nationalistes obtiennent une majorité, ce sera comme ça pendant cinq années entières.”

Une porte-parole du SNP a déclaré: «Le seul moyen sûr de s’assurer que Nicola Sturgeon est réélu Premier ministre et que l’avenir de l’Écosse est entre les mains de l’Écosse – et non de Boris Johnson – est de donner les deux voix au SNP le 6 mai.