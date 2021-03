Alex Salmond fait allusion à une «action en justice internationale» pour forcer le référendum sur l’indépendance au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Alex Salmond a déclaré que son nouveau parti Alba cherchera à faire avancer la cause de l’indépendance écossaise en comblant le vide que le Parti national écossais (SNP) pourrait laisser sur les listes régionales lors des élections de mai. M. Salmond a également confirmé qu’il était prêt pour que son parti forge une alliance avec le Premier ministre Nicola Sturgeon si le SNP remportait une majorité pour pousser Boris Johnson à accepter un nouveau vote. S’adressant à la BBC, l’ancien Premier ministre écossais a noté que les partis indépendantistes pourraient intenter une action en justice contre Westminster si un nouveau référendum n’est pas accordé à une majorité potentielle de partis séparatistes.

M. Salmond a déclaré: « Notre argument est que les négociations d’indépendance, qui, selon nous, devraient commencer lorsqu’il y a une majorité indépendante au Parlement … ces négociations pourraient englober des référendums ou d’autres tests démocratiques.

«Il pourrait y avoir une action en justice, il pourrait y avoir une pression internationale. Il pourrait y avoir une action en justice internationale.

« Il y aura certainement des manifestations pacifiques du peuple écossais. »

Il a ajouté: « Tout cela fait partie de la pression politique que vous mettez en place pour faire avancer le dossier de l’indépendance. »

Mme Sturgeon fait pression pour un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse depuis peu de temps après le référendum sur le Brexit en 2016.

Le Premier ministre et le SNP ont soutenu que les résultats du premier vote avaient été influencés par l’ancien Premier ministre David Cameron, affirmant que la position de l’Écosse dans l’Union européenne serait mieux protégée en tant que membre du Royaume-Uni.

Le politicien écossais a demandé l’autorisation d’un nouveau référendum en 2020 mais a été réprimandé par Boris Johnson.

Le chef adjoint du SNP, Keith Brown, a déclaré dimanche que son parti était plus proche que jamais de la réalisation du «rêve» d’indépendance après des sondages d’opinion montrant que plus de la moitié des Écossais étaient favorables à la sortie du Royaume-Uni – bien que certains sondages plus récents aient montré une baisse de soutien .

M. Brown a cependant insisté: « Jamais auparavant dans notre histoire autant d’Écossais n’ont partagé notre conviction que l’indépendance est la bonne voie pour notre pays. »

S’exprimant lors d’une conférence de campagne du SNP tenue dans la perspective des élections au Parlement écossais de mai, il a ajouté: « Nous sommes plus près que jamais de réaliser notre rêve d’une Ecosse indépendante. »

Il a utilisé son discours pour opposer «l’optimisme» et le «leadership expérimenté» du SNP sous Nicola Sturgeon avec le gouvernement de Westminster, dirigé par «Boris Johnson, profondément indigne de confiance».

Le sondage d’opinion intervient après que M. Salmond a confirmé vendredi que son parti indépendantiste, le parti Alba, se présenterait aux élections de mai dans le but d’obtenir une majorité « super » séparatiste à Holyrood.

Le chef des conservateurs écossais, Douglas Ross, a critiqué le nouveau mouvement en avertissant que M. Salmond ne ferait que déclencher «plus de division» à un moment où l’Écosse devrait se concentrer sur sa récupération après la pandémie de Covid.

M. Ross a déclaré: « Ce qu’offre Alex Salmond, c’est davantage de division.

«Il ne s’agit pas de résoudre le problème des pêcheurs ou de quiconque en Écosse.

« Il l’a dit deux ou trois fois dans votre interview, sa priorité numéro un – et la priorité numéro un de tous les nationalistes – est plus de division, un autre référendum ne se concentrant pas sur notre reprise.

« Nous pouvons faire beaucoup mieux que cela en Écosse, mais seulement si nous les arrêtons et que nous avons montré au cours des cinq dernières années que les seules personnes qui peuvent arrêter le SNP, arrêter les nationalistes, ce sont les conservateurs écossais. »