Alex Salmond laisse entendre qu’il abandonnera le plan de référendum alors qu’il se déchaîne contre le complot du SNP | Politique | Nouvelles

L’ancien Premier ministre écossais a lancé le parti Alba nouvellement formé la semaine dernière avant les élections écossaises du 6 mai. Il a déclaré que s’il y avait une supermajorité indépendante à Holyrood après cette élection dans cinq semaines, le Parlement devrait charger le gouvernement écossais de commencer parle avec Westminster. M. Salmond a ajouté au cours de ces négociations, le gouvernement de Boris Johnson pourrait avoir besoin d’un référendum ou d’une consultation pour confirmer que l’indépendance est la volonté du peuple écossais.

Le premier ministre écossais a été interrogé sur la voie de l’indépendance écossaise après une élection réussie à Holyrood pour son parti Alba.

Dans un coup d’œil au SNP et à Nicola Sturgeon, il a répondu: « Je ne pense pas que le classement de ce débat dans un référendum sur l’article 30 ou une consultation publique ou un scrutin ailleurs soit simple avec le peuple ou le moyen de procéder qui a le sens de la loi nécessaire pour obtenir un résultat de Westminster.

«Je ne pense pas que vous deviez dire à l’avance à votre adversaire ce que vous allez faire ou le calendrier dans lequel vous comptez le faire.

« Je pense que vous devriez entamer des négociations et que ces négociations ont une chance infiniment plus grande de réussir si la Première ministre a une majorité d’indépendance substantielle au parlement derrière elle, qu’elles ne l’auraient si elle était dans une position parlementaire précaire en ce qui concerne l’indépendance. «

Il a ajouté: « Se regrouper dans une seule voie et une seule échelle de temps a des limites sur les avantages de prendre la supermajorité substantielle de l’indépendance au parlement et de suivre les instructions de cela et de prendre le parlement au lieu d’un seul parti dans la course à l’indépendance en Ecosse. . «

M. Salmond, qui en tant que Premier ministre a mené la campagne pour l’indépendance de l’Écosse avant le référendum infructueux de mai 2014, avait précédemment exhorté Mme Sturgeon à «mettre de côté les différences personnelles» et à travailler à nouveau avec lui pour la «noble cause» de l’indépendance de l’Écosse.

Il avait insisté sur le fait qu’une « supermajorité » pour l’indépendance pouvait être obtenue lors des prochaines élections avec l’aide de son propre parti Alba, cela pourrait transformer l’équilibre des pouvoirs entre Holyrood et Westminster.

Mais s’exprimant jeudi, Mme Sturgeon a déclaré à Channel 4 News: « Je ne prévois pas de travailler avec Alex Salmond. »

LIRE LA SUITE: L’Allemagne inflige une amende et expulse 3 électriciens britanniques

L’Écosse a voté contre l’indépendance en 2014 par une marge de 55% et 45%, et le Premier ministre M. Johnson a continué de refuser de transférer à Holyrood les pouvoirs nécessaires pour organiser un autre référendum.

Lors de son discours d’ouverture, Mme Sturgeon a parlé de ce que le SNP ferait pour l’Écosse s’il était réélu, et a déclaré: « Lorsque la crise (Covid) est passée, un choix sur l’indépendance – afin que les décisions concernant notre avenir se trouvent ici en Ecosse, pas avec Boris Johnson à Westminster. «

Mais ces commentaires du premier ministre ont été attaqués par le chef conservateur écossais Douglas Ross, qui a fait rage: «Nous ne pouvons pas avoir une reprise et un référendum».

Il a dit que l’accent doit être mis sur la reconstruction de l’Écosse et s’en prendre au SNP, les accusant de vouloir « nous emmener à travers un autre référendum d’indépendance qui divise ».

M. Ross a poursuivi: « Nicola Sturgeon a confirmé qu’elle souhaiterait un référendum dans les deux prochaines années, les deux prochaines années, alors que nous sommes toujours aux prises avec cette pandémie de santé.

« Alors que nous essayons encore de récupérer notre économie, Nicola Sturgeon a confirmé à tout le monde ce soir que le SNP nous emmènera dans un autre référendum sur l’indépendance s’ils obtiennent cette majorité. »

« Les conservateurs écossais veulent les arrêter. L’avenir de notre pays est en jeu. »