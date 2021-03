Alex Salmond prêt à soutenir Sturgeon pour assurer l’indépendance de l’Écosse «Nous pouvons combler le vide» | Politique | Nouvelles

Alex Salmond a confirmé qu’il soutiendrait un nouveau gouvernement dirigé par Nicola Sturgeon malgré l’acrimonie qui a éclaté entre l’ancien premier ministre écossais et son prédécesseur. M. Salmond a annoncé que son parti Alba se joindrait à la lutte électorale avant le vote écossais prévu en mai dans le but de renforcer les appels à un nouveau référendum sur l’indépendance. Le politicien écossais a insisté sur le fait que son nouveau parti avait la possibilité de renforcer la cause de l’indépendance dans les domaines où le SNP laisserait un vide.

Interrogé sur la possibilité de soutenir un nouveau gouvernement SNP avec les votes du parti Alba, M. Salmond a déclaré: « Étant donné que nous soutenons l’indépendance de l’Écosse, il est fort probable que nous soutiendrons le candidat qui remportera le plus de sièges sur cette plate-forme.

«C’est ce que Alba est conçu pour faire, pour faire avancer la cause de l’indépendance de l’Écosse. Rappelez-vous, ce sont deux choses différentes.

« Je suis devenu premier ministre de l’Écosse avec 49 voix sur 129 au Parlement écossais, mais il semble que le SNP fera glisser le conseil d’administration sur la section de circonscription du Parlement écossais. »

L’ancien premier ministre a affirmé qu’en raison du système électoral actuel, le SNP serait en mesure d’obtenir une bonne majorité à Holyrood mais échouerait du côté régional.

Brexit LIVE: les expatriés britanniques « en larmes » alors que l’Espagne expulse 500 sous les nouvelles règles « Dream over »

Il a poursuivi: «Il semble également certain, ou très probable, que malgré l’obtention d’un million de voix potentiellement sur la section régionale, ils n’obtiendront pas un seul siège.

«C’est l’occasion, c’est potentiellement un million de votes d’indépendance gaspillés.

«La projection était qu’ils n’obtiendraient pas un seul siège de liste régionale parce qu’ils obtenaient 67 sièges dans la section de circonscription.

«C’est ainsi que fonctionne le système proportionnel au Parlement écossais et il donne à Alba l’occasion de combler ce vide dans la cause de l’indépendance».

LIRE LA SUITE: Manifestations à Brighton: des manifestations de Kill the Bill éclatent dans les rues – poste de barricade de la police

Le chef conservateur écossais a déclaré que les nationalistes montraient qu’ils cherchaient à «jouer contre le système pour garantir que notre Parlement et que l’objectif des cinq prochaines années soit entièrement axé sur l’indépendance, plutôt que sur notre rétablissement».

M. Ross a déclaré que « si les chiffres le permettent », les partis unionistes pourraient chercher à « former une coalition anti-référendaire pro-britannique, afin que nous puissions ramener l’attention de la politique écossaise sur les questions qui comptent pour le peuple – ce qui n’est pas une campagne référendaire préjudiciable, source de division et destructrice « .

M. Ross a également refusé d’exclure la perspective que les partis pro-britanniques acceptent de ne présenter qu’un seul candidat dans les sièges de circonscription, s’unissant autour de celui qui aurait les meilleures chances de vaincre le SNP.

«Rien n’est sur la table», a insisté le député conservateur.