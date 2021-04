Alex Salmond prévoit que la tentative de Boris Johnson d’arrêter l’indépendance de l’Écosse «s’effondrera» | Politique | Nouvelles

Alex Salmond a déclaré lors du lancement du parti Alba avant les élections parlementaires écossaises de mai 2021 que l’Écosse devait faire de l’indépendance une priorité. L’ancien premier ministre d’Ecosse a ajouté que Westminster «s’effondrerait» s’il était confronté à une supermajorité de partis faisant campagne pour l’indépendance à Holyrood.

M. Salmond a déclaré: « Soyez clair si nous n’en faisons pas notre [priority], Boris Johnson n’en fera certainement pas le sien.

« Avec une super majorité d’indépendance, la résistance de Westminster à la revendication de droit renouvelée de l’Ecosse s’effondrera. »

« Le Parlement écossais et notre communauté du royaume parleront d’une voix plus forte, plus unie, plus instantanée qu’elle ne l’a jamais fait auparavant. »

M. Salmond a également révélé qu’il voterait pour le SNP de Nicola Sturgeon lors des élections de mai 2021.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon est furieuse alors que Ruth Davidson délivre une claque sauvage

L’ancien dirigeant du SNP a déclaré: «La clé de tout cela est d’élire un maximum d’indépendance soutenant les MSP.

«Je voterai donc le SNP dans ma circonscription pour cette raison, je sais que des dizaines de milliers de partisans du SNP vont voter pour Alba sur la liste exactement pour la même raison, car il est dans l’intérêt national écossais de le faire. «

M. Salmond a ajouté qu’il souhaitait que le gouvernement écossais fasse des progrès vers l’indépendance de l’Écosse dès la « première semaine » après les élections du 6 mai 2021.

Il a déclaré: « Délivrez cette super majorité et le Parlement émettra alors une instruction claire et sans équivoque au gouvernement écossais pour ouvrir des négociations avec Whitehall sur l’indépendance.

Un autre tweeté: « @AlexSalmond il ne faut pas diviser le vote écossais, regardez ce qui s’est passé en Angleterre les conservateurs portés par 80 sièges. »

Un troisième a écrit: «Pourquoi Alex Salmond tente-t-il de retourner à Holyrood alors que nous avons rejeté ses projets d’indépendance en 2014.

« Pourquoi ne respecte-t-il pas la démocratie? »

Un quatrième a déclaré: « Le discours qu’Alex Salmond vient de prononcer était 100 fois meilleur que celui qu’il a prononcé ces dernières semaines. »