Alex Salmond reproche à Sturgeon de n’avoir « rien fait du tout » pour organiser le vote pour l’indépendance | Politique | Nouvelles

Le ministre du Cabinet Michael Gove, qui est chargé de contrer la poussée en faveur de l’indépendance de l’Écosse, a déclaré qu’il “ne peut pas voir” le Premier ministre accorder un nouveau référendum avant les prochaines élections générales de 2024. M. Gove a ajouté que celui de Boris Johnson est entièrement axé sur reprise de la pandémie « pour la durée de vie de ce parlement ».

Mais M. Salmond, chef d’Alba Part, a déclaré qu’il était “temps de forcer la question écossaise maintenant” à organiser un deuxième référendum plutôt que “que Michael Gove ou Westminster dicte la façon dont l’Écosse est gouvernée”.

S’exprimant dans un message vidéo aux membres du parti Alba, M. Salmond a déclaré: “Nous avons deux exemples en une semaine de Westminster essayant de contrecarrer un référendum, non pas démocratiquement, mais en utilisant la chicane pour essayer de truquer le scrutin en exerçant leur pouvoir.

“La question pour l’Écosse est qu’allons-nous faire à ce sujet? Parce qu’à première vue, très peu.

“Le gouvernement écossais ne fait rien d’autre que des discussions sur des discussions sur la tenue d’un référendum à un moment donné après la pandémie.”

Mme Sturgeon a répondu aux commentaires de M. Gove plus tôt cette semaine et l’a accusé de “condescendance ricanante et arrogante”.

Elle a déclaré à PA: “Chaque fois que nous entendons ce genre de condescendance ricanante et arrogante de la part de Michael Gove, ou de n’importe quel ministre du gouvernement britannique, refusant complètement d’accepter la démocratie écossaise, en fait, plus ils ne font que renforcer le soutien à l’indépendance.

“Si nous ne pouvons même pas avoir un gouvernement britannique qui respecte les choix que nous faisons démocratiquement, ce qui – lors d’une élection il y a quelques semaines à peine – était une victoire écrasante du SNP sur l’engagement manifeste d’avoir le choix de l’indépendance, de ne pas forcer l’indépendance des gens mais donner aux gens le choix au bon moment après que nous soyons sortis de la pandémie de Covid-19.

“Si cela ne peut même pas être respecté, alors l’idée que le Royaume-Uni est un partenariat d’égal à égal se désintègre complètement.”

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle souhaitait un référendum sur l’indépendance d’ici l’automne 2023.