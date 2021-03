Alex Salmond s’est prononcé en faveur de l’adhésion de l’Écosse à l’euro: « La livre sterling est une pierre qui coule! » | UK | Nouvelles

Alex Salmond met en garde contre une « action internationale » pour l’indépendance

L’ancien dirigeant du SNP, Alex Salmond, a déclaré que les Écossais pourraient devoir descendre dans la rue pour obtenir l’indépendance, le Premier ministre Boris Johnson étant déterminé à rejeter un deuxième sondage. Il a averti que « des manifestations pacifiques de rue » pourraient être nécessaires pour forcer le Premier ministre à agir, ajoutant: « Toutes ces choses sont des tactiques pour mettre en œuvre la stratégie. » M. Salmond, qui a mis en colère le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon en créant un nouveau parti, a déclaré qu’il était prêt à partager une scène avec elle, mais ne voulait pas dire pardon.

Son nouveau parti Alba, lancé vendredi, tentera seulement d’élire des MSP «complémentaires» sur le système régional de RP de liste, dans une tentative de gagner une «super majorité» pour l’indépendance à Holyrood.

Mais même si son plan réussit, il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur ce que le SNP et son parti feraient ensuite.

Si un deuxième référendum devait avoir lieu, les séparatistes promettraient la perte du transfert fiscal d’une valeur actuelle d’au moins 10 milliards de livres sterling, la séparation de l’Écosse d’un marché unique britannique valant près de 30% de son PIB, et surtout, le chaos financier qui devrait être libéré par le plan de change du SNP.

Même parmi les séparatistes, le soutien au maintien de la livre sterling est élevé.

Alex Salmond s’est prononcé en faveur de l’adhésion de l’Écosse à l’euro: « La livre sterling est une pierre qui coule! » (Image: GETTY)

Un récent sondage a révélé que, après l’indépendance, 54 pour cent des répondants soutiennent l’utilisation permanente de la monnaie britannique, avec seulement 5 pour cent en faveur de l’établissement d’une toute nouvelle monnaie écossaise.

Malheureusement pour les nationalistes, l’option monétaire la plus impopulaire de l’électorat écossais est également la plus probable et celle pour laquelle le SNP fait actuellement campagne.

Pour aggraver les choses, si l’Écosse veut rejoindre l’UE, elle sera presque certainement obligée de rejoindre l’euro également.

Avant que l’Europe ne plonge dans une crise de la dette, M. Salmond a évoqué les avantages de l’entrée de l’Écosse dans l’union monétaire.

En 2009, dans une interview à la télévision espagnole, M. Salmond a affirmé qu’il y avait un argument fort pour que son pays adopte l’euro.

M. Salmond avait précédemment insisté sur le fait qu’une Ecosse indépendante aurait gardé la livre mais, en riant pour lui-même, a déclaré à son intervieweur catalan que la livre sterling «coulait comme une pierre».

JUST IN: Merkel a averti que « les miettes de Londres pourraient devenir le gâteau de Francfort »

L’ancien premier ministre écossais Alex Salmond (Image: GETTY)

Premier ministre écossais Nicola Sturgeon (Image: GETTY)

L’ancien premier ministre menait une série d’entretiens avec les médias catalans lors d’une visite à Barcelone, mais à l’époque ils n’étaient pas diffusés au Royaume-Uni.

Cependant, le Daily Telegraph avait précédemment visionné les images, dans lesquelles M. Salmond était interrogé sur la montée du soutien public à l’ancien Premier ministre Gordon Brown à la suite de la crise financière de 2007-2008.

L’ancien premier ministre a affirmé que les gens commençaient à se demander si davantage aurait pu être pour les aider si des décisions économiques majeures avaient été prises en Écosse plutôt qu’à Westminster.

Il a déclaré: « Et je pense que l’argument pour avoir des pouvoirs fiscaux forts, des pouvoirs sur les recettes, des pouvoirs d’expansion de l’économie dans un contexte monétaire, dans un contexte de l’euro européen, se révélera très fort pour le peuple écossais.

« Comme vous le savez, nous sommes en livres sterling et la livre sterling coule comme une pierre.

L’Écosse devrait-elle devenir un pays indépendant? (Image: GETTY)

Prof Vernon Bogdanor (Image: GRESHAM COLLEGE)

« Il est maintenant à peu près à parité avec l’euro. »

Dans un entretien avec une autre chaîne, M. Salmond a ajouté: « Nous devons aussi à mon avis être dans un cadre de politique monétaire, un cadre européen, dans lequel nous ne sommes pas actuellement, pour avoir les meilleures chances. »

Le conseiller spécial principal de M. Salmond a déclaré que le SNP avait « toujours reconnu les avantages de l’adhésion à l’euro », sous réserve d’un consentement donné lors d’un référendum.

Il a ajouté: « Il ne fait aucun doute que la chute de la livre sterling et l’état alarmant de l’économie britannique ont amené de nombreuses personnes dans le monde des affaires et ailleurs à considérer favorablement l’adhésion. »

Cependant, le député David Mundell, ancien secrétaire écossais de l’ombre, a déclaré: « Il devient de plus en plus clair que le SNP soutiendra l’euro, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour l’Écosse car vous avez une devise différente de votre marché principal, le reste du Royaume-Uni. .

« La plupart des gens trouvent absolument bizarre que, d’une part, le SNP prétende que nous ne pouvons pas être chassés de Londres, tout en étant disposés à donner des pouvoirs sur nos finances à Francfort. »

Une source gouvernementale britannique a ajouté: « Alex Salmond a laissé le chat sortir du sac. À l’ère moderne, il est insensé de croire que l’on peut dire une chose quand on est à l’étranger et une autre chose quand on est chez soi. »

Dans une interview avec Express.co.uk, l’historien constitutionnel Vernon Bogdanor a expliqué pourquoi il serait extrêmement dommageable pour l’Écosse de rejoindre la zone euro.

Professeur d’économie à l’Université Napier d’Édimbourg Piotr Jaworski (Image: EXPRESS.CO.UK)

Il a déclaré: «L’adhésion de l’Écosse à l’euro poserait de nombreux problèmes car son déficit budgétaire actuel est d’environ 7%.

«Et ils devraient le réduire à trois pour cent, selon les règles actuelles de l’UE.

« Cela ferait ressembler George Osborne au Père Noël, car ils auraient beaucoup de coupes dans les dépenses publiques et une augmentation des impôts. »

M. Osborne a été l’architecte de la campagne d’austérité controversée en Grande-Bretagne après la crise financière.

Dans une autre interview avec Express.co.uk, le professeur d’économie à l’Université Napier d’Édimbourg, Piotr Jaworski, a également jeté une ombre sur le plan du SNP pour obtenir l’indépendance, car il a affirmé qu’il conduirait presque certainement le pays à la faillite.

Il a déclaré: «Nous ferons faillite ou nous devrons réduire nos dépenses.

« Mais il y a un problème avec ça.

«Si nous voulons vraiment quitter la Grande-Bretagne et rejoindre l’UE, nous aurions besoin de passer par une transformation très dure du secteur public.

« Je ne pense pas que le peuple écossais soit préparé à cela. »

Le professeur Jaworski a noté: «Donc, si nous avons un référendum, les Écossais pourraient voter pour sortir.

«Mais ils se rendraient presque immédiatement compte que cela ne signifiait plus de prescriptions gratuites.

« Alors, ce serait trop tard. »