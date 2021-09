Alex Skolnick de Testament défend Led Zeppelin dans un différend sur le droit d’auteur sur «Stairway To Heaven», déclare que le procès était «F ** King ridicule»

Médias Osiris a publié le dernier épisode de Alex Skolnick‘s “Humeurs & Modes” podcast dans lequel le TESTAMENT guitariste examine des chansons qui présentent des qualités musicales presque identiques. Il plonge profondément dans les chansons classiques, comparant “Attendre que le monde change” à “Les gens se préparent”, “Comfortably Numb” à “Voici le déluge”, “Toujours quelque part” à “Homme simple” et bien d’autres, expliquant les éléments de l’écriture qui ont été “empruntés” à d’autres chansons. Quelques exemples vous surprendront certainement.

Tout au long de l’épisode, Alexis fournit une analyse musicale pour comparer et contraster les chansons, et discute de plusieurs des batailles juridiques musicales les plus controversées sur « qui l’a écrit en premier », comme LED ZEPPELIN‘s “Stairway to Heaven” contre ESPRIT‘s “Taureau” et George Harrison‘s “Doux Jésus” se battre contre LES CHIFFONS‘ “Il est si bien”.

Parlant de l’affaire judiciaire entourant l’introduction de “Stairway to Heaven”, Skolnick a fait valoir que les deux chansons partagent une progression d’accords et une ligne de basse communes qui sont utilisées dans la musique depuis des siècles.

« Un procès concernant la partie instrumentale d’une chanson est, pour la plupart, assez ridicule – excusez mon langage. » Alexis dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Cela ouvrirait les portes à un véritable océan de litiges. Et il est difficile de ne pas penser que le LED ZEPPELIN Le procès était le résultat d’avocats trop agressifs cherchant la notoriété, la richesse ou les deux. Après tout, l’auteur-compositeur représenté dans le procès, Randy Wolfe, mieux connu comme Randy Californie, n’est plus avec nous. Et après qu’un jury ait statué LED ZEPELLINfaveur de 2016, ces gars-là ne s’arrêteraient pas. Ils ont fait appel de l’affaire, [and] le verdict est tombé. Ensuite, il est allé à un tribunal supérieur, qui a confirmé le verdict initial. Ces gars ne s’arrêteraient toujours pas. Ils l’ont emmené jusqu’à la Cour suprême des États-Unis. Heureusement, le tribunal — de [judge] Sonia Sotomayor à gauche pour Clarence Thomas sur le droit de chacun entre les deux — tous étaient d’accord : « Nous refusons d’entendre l’affaire. Le verdict tient. Affaire classée.'”

Michael Skidmore, le fiduciaire de “Taureau” auteur compositeur Wolfesuccession de , avait déposé les réclamations plus de quatre décennies après “Stairway to Heaven” Est apparu sur LED ZEPPELINl’album sans titre, mieux connu sous le nom “Led Zeppelin IV”.

Il y a cinq ans, LED ZEPPELIN chanteur Robert Plante a témoigné devant le tribunal qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir jamais entendu “Taureau” avant. “Je ne m’en souvenais pas alors, et je ne m’en souviens pas maintenant”, a-t-il déclaré. LED ZEPPELIN guitariste jimmy Page a également déclaré qu’il n’avait copié aucune partie de “Taureau” même s’il possédait cinq disques de ESPRIT parmi sa collection de 4000 disques vinyles.



