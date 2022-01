Alex Skolnick de Testament lance le rap Alter Ego Skoly D et supprime les chambres d’écho de l’aile droite dans la vidéo ‘BIGLIE’

HU$H ARGENT, le duo de rap avec Skoly-D, l’alter ego de TESTAMENT guitariste Alex Skolnick, et Kimmy G (Kimmy Gordon), a sorti sa première vidéo, « GROS MENSONGE », un aperçu des événements qui ont eu lieu il y a un an, le 6 janvier 2021, à Washington, DC

« GROS MENSONGE » traite de beaucoup de sujets qui ne rigolent pas, mais nous pouvons tous utiliser un peu de soulagement comique », dit Skolnick, qui est également le compositeur et producteur de la chanson. « Quelle meilleure façon de souligner l’absurdité de tout cela que quelques grooves de rap classiques avec humour inspirés par le père fondateur de la musique sociopolitique amusante, M. Zappa?

« Nous ne nous attendons pas à changer d’avis ici, mais espérons que, que quelqu’un soit d’accord ou non avec la chanson, il sera – à tout le moins – diverti. Et pour ceux qui ne le sont pas : nous attendons avec impatience vos diatribes en ligne et zingers. Faites-les bien! »

« Vous pouvez voir le plaisir que nous avons eu à faire ça. C’est juste là ! » ajoute Kimmy G.

Dirigé par Frankie Fulleda, « GROS MENSONGE » a été tourné « à la guérilla » en juillet 2021 au Fox News HQ, Times Square et Washington Square Park et serait autant un hommage à New York, sa résilience et sa folie omniprésente qu’un démantèlement des chambres d’écho de droite à l’échelle nationale. Dans un t-shirt arborant le logo surdimensionné de l’influent RUN-DMC, Skoly brochettes Fox News, négationnisme électoral et révisionnisme insurrectionnel. La vidéo présente également une bande dessinée J-Hype (Jonathan Hyppolite) et Lac Karl, mieux connu sous le nom de « Robot Guy » de « Le spectacle de Chapelle ». Astuce chaude : Alexis, Kimmy et le réalisateur vidéo une fois joué sur le « Maury » montrer sous le nom ADN VICIEUX.

« GROS MENSONGE » paroles de chanson:

En parcourant les canaux



Fox News Prime Time



Le temps de la crasse, le temps du crime



Appelons ça SLIME TIME

La concurrence se cache : OAN, Newsmax



Donc Fox doit monter la torsion des faits

J’aurai besoin d’une cure de désintoxication de ces pourparlers toxiques



C’est comme des chaînes et des serrures sur mon décodeur



Tout en regardant Fox

C’est un homme qui va vider ta raison



Il s’appelle Sean Hannity



Suivi par Tucker



C’est une mère perturbée…

Puis la vérité s’emmêle encore plus



Alors que nous souffrons à travers l’angle d’Ingram



Et sortir de la ligne



Nous avons le juge Jeanine et sa boîte de vin

L’élection de 2020 était sous protection historique



Sous réserve d’inspection



Mais quelqu’un n’a pas accepté son rejet



J’ai dû partir et déclencher une insurrection

Une telle arnaque, comment pourrait-on l’acheter ?



Allez à DC pour une émeute au Capitole



Mission préordonnée vouée à l’échec et malheureuse



Arrestations pour sédition

Ce qui est incontestable. Ou est-ce?



Maintenant, ils appellent ça une « visite touristique »



Voter contre une enquête



Maintenant c’est de la désinformation

GRAND



Tu as beaucoup de culot en essayant de me désinformer



MENSONGE



Ils essaient de dire au monde entier ce que nos yeux n’ont pas vu



GROS MENSONGE



Essayez de nier qu’il y a du bleu dans le ciel



Tu peux te cacher de la vérité, ce n’est rien d’autre qu’un gros mensonge



Un gros mensonge

CHANT

Rien qu’un gros gros



Rien qu’un gros gros



Rien qu’un gros gros mensonge



Rien qu’un gros gros



Rien qu’un gros gros mensonge

(« Kimmy G! »)

VERSET 3

Kimmy G :

Pas conservateurs, Contre servant



Des anti-vérités pour séduire vos gains



Les bénéfices sont ce qu’ils tournent



Flag huggin’ pour les billets d’un dollar qu’ils barattent

C’est un fardeau, l’élevage de moutons Q



Faux libellé, ça marche



Des faits sans fondement destinés à remuer



Vermine fasciste raciste à moitié cul

Loi curvin’, fraude tourbillonnant’



ça fait mal, se concerter



Fais juste face, ils ne font que stimuler



Les gens qui aiment que leurs croix brûlent

GRAND



Tu as tout le culot d’essayer de me désinformer



MENSONGE



Ils essaient de dire au monde entier ce que nos yeux n’ont pas vu



GROS MENSONGE



Essayez de nier qu’il y a du bleu dans le ciel



Tu peux te cacher de la vérité, ce n’est rien d’autre qu’un gros mensonge



Un gros mensonge

SOLO

Pirates malveillants à l’étranger



Corrompre les esprits comme une maladie



Cousant le doute sur tout ce qui est vrai



Quelqu’un prétendant « Je suis Q! »

Les rumeurs se répandent plus vite qu’une Lexus



Arizona, Géorgie, Floride et Texas



Des récits basés sur rien d’autre que de la fiction



Utilisé comme excuse pour la restriction des électeurs

(GOP)



Ils étaient autrefois la fête de Nancy et Ronny



Maintenant, ils ont le Giuliani aux cheveux dégoulinants



Leurs électeurs ont perdu tout contact avec ce qui est réel



Envoyant tout leur argent à « Stop the Steal ! »

Biden a gagné mec, ce n’est pas un mystère



Craie jusqu’à l’histoire révisionniste



Pur complot, ne sois pas un cinglé



La terre est ronde et nous sommes allés sur la lune

GRAND



Tu as tout le culot d’essayer de me désinformer



MENSONGE



Ils essaient de dire au monde entier ce que nos yeux n’ont pas vu



GROS MENSONGE



Essayez de nier qu’il y a du bleu dans le ciel



Tu peux te cacher de la vérité, ce n’est rien d’autre qu’un…



GRAND



Tu as tout le culot d’essayer de me désinformer



MENSONGE



Ils essaient de dire au monde entier ce que nos yeux n’ont pas vu



GROS MENSONGE



Essayez de nier qu’il y a du bleu dans le ciel



Quand tu te caches de la vérité, ce n’est rien d’autre qu’un gros mensonge



Un gros mensonge

C’est un gros gros gros gros un gros gros mensonge



Un schéma de Ponzy qui vous fera pleurer



Rien qu’un gros gros,



Rien qu’un gros gros mensonge (GROS MENSONGE !)

C’est un gros gros gros gros gros mensonge



Rêve de chimère, tarte dans le ciel



Rien qu’un gros gros,



Rien qu’un gros gros mensonge (GROS MENSONGE !)

RÉPÉTER

Encore une fois, je regarde Fox News alors qu’ils passent à Prime Time



Grime Time, Crime Time, appelons-le SLIME TIME

TEMPS DE SLIME



je suis gluant & vert



TEMPS DE SLIME



Je suinte à travers ton écran



TEMPS DE SLIME



Je suis sur ton téléphone et ta télé



TEMPS DE SLIME



GROS MENSONGE

[End of lyrics]

A l’automne 2020, Skolnick a publié deux anti-Donald Trump chansons de rap, « Trump est nul » et « Portez un putain de masque ».

Un critique virulent du 45e président américain, Skolnick a expliqué son incursion dans le rap à l’époque de « Portez un putain de masque »‘s, écrivant sur les réseaux sociaux : « Mon récent morceau de rap fait maison « Trump est nul » obtenu tellement d’attention, d’être étiqueté «un hymne» et «brillant» à «pathétique» et «digne de grincer des dents», que je n’ai eu qu’à le suivre.

« Rester dans ma voie est quelque chose pour lequel je n’ai jamais été bon.

« Je me rends compte d’un guitariste de jazz/rock largement connu pour son travail de thrash metal qui sort des airs de rap old school avec un message sociopolitique et Zappa-esque satire pourrait ne pas avoir de sens. Mais ma question est la suivante : est-ce que quelque chose a du sens ces jours-ci ? »

Il a ajouté: « Cette suite avait plus d’énergie, donc j’espère que tous ceux qui ont apprécié la première ressentent la même chose à propos de ‘WAFM’.

« A tous ceux qui pensaient que le premier morceau représentait le summum de ma technique rap, trois mots : HOLD MY BEER ».

Le guitariste de 53 ans n’a pas caché ses opinions politiques, tweetant fréquemment contre Atout, y compris la gestion par l’administration de l’époque de l’épidémie de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus observée pour la première fois en Chine. En mars 2020, le guitariste a fustigé Atout pour ne pas être en mesure de « transmettre un sentiment de réconfort en cas d’urgence ».

En avril dernier, Skolnick expliqué à Magazine Nouvelles Lignes‘s Fayçal Al Yafai et Idrée Ahmad pourquoi les artistes devraient parler honnêtement des bouleversements sociaux et politiques, pourquoi il ne s’inquiète pas de perdre des fans qui ne sont pas d’accord avec lui, et pourquoi il a écrit une chanson de rap intitulée « Trump est nul ». Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de s’aliéner certains TESTAMENT fans avec ses opinions politiques, Alexis a déclaré: « Cela m’a fait réfléchir à un moment donné, quand cela a commencé à se produire. Il y a une autre phrase d’un athlète – l’un des plus grands athlètes – Michael Jordan, qui a dit un jour : « Les républicains achètent aussi des baskets ». Je pense qu’il a dit cela pour refuser une invitation à prendre la parole lors d’un rassemblement pour un candidat démocrate, quelque chose comme ça. Donc, au début, j’ai pensé à ça – j’ai pensé, eh bien, j’ai des fans qui… Je ne sais pas comment quelqu’un pourrait être derrière le Trumpism – autant que je pourrais en parler Atout; parlons de Trumpism – je ne comprends pas. Mais est-ce que je veux vraiment les chasser ? Et puis j’ai juste pensé, eh bien, je ne veux pas jouer à ce jeu et je dois juste le sucer et sourire et adapter en quelque sorte ma présence sur les réseaux sociaux pour les rendre heureux. En fait, c’était comme un soulagement de dire : « Vous savez quoi ? Non.' »

Il a poursuivi: « Je pense que cela va au-delà de la politique parce que je n’attaque pas la politique conservatrice traditionnelle. Ce serait très différent si c’était les années 80 ou même les années 90 et je parlais de gens qui croient en des taux d’imposition des sociétés plus bas. Maintenant, c’est devenu tellement malhonnête. Et toute la croyance dans la chambre d’écho de l’aile droite et ces gros titres. Renard – un exemple, [President Joe] Biden vient de donner une conférence de presse, et l’un des gros titres sur Renard: ‘Biden donne une conférence de presse pleine de mensonges. Ce sont les mêmes personnes quand Atout faisait son apparition publique, ils en faisaient l’éloge, tombaient. Donc c’est tellement malhonnête. Et ces mêmes personnes qui me critiquent et menacent de ne pas écouter ma musique, elles y adhèrent. Et je ne peux pas supporter ça. Et je ne peux pas prétendre soutenir ça. »

TESTAMENTle dernier album de , « Les Titans De La Création », est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire.