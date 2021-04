Alex Skolnick de Testament n’adaptera pas sa présence sur les réseaux sociaux pour rendre les partisans de Trump heureux

Alex Skolnick, guitariste principal pour TESTAMENT, a écrit un essai populaire pour le magazine Newlines sur l’importance des artistes qui s’expriment à un moment de troubles politiques. Dans la dernière conversation avec Magazine Newlinesde Faisal Al Yafai et Idrees Ahmad, Alex explique pourquoi les artistes devraient parler honnêtement des bouleversements sociaux et politiques, pourquoi il ne s’inquiète pas de perdre des fans qui ne sont pas d’accord avec lui, et pourquoi il a écrit une chanson de rap intitulée “Trump suce”.

On lui a demandé s’il craignait d’en aliéner certains TESTAMENT fans avec ses opinions politiques, Alex dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Cela m’a donné une pause à un moment donné, quand cela a commencé à se produire. Il y a une autre phrase d’un athlète – l’un des plus grands athlètes – Michael Jordan, qui a dit un jour: «Les républicains achètent aussi des baskets». Je pense qu’il a dit cela pour refuser une invitation à prendre la parole lors d’un rassemblement pour un candidat démocrate, quelque chose comme ça. Donc, au début, j’ai pensé à ça – j’ai pensé, eh bien, j’ai des fans qui … je ne sais pas comment quelqu’un pourrait être derrière le Trumpisme – autant que je pourrais en parler Atout; parlons de Trumpisme – je ne comprends pas. Mais est-ce que je veux vraiment les chasser? Et puis j’ai juste pensé, eh bien, je ne veux pas jouer à ce jeu et je dois juste le sucer et sourire et en quelque sorte adapter ma présence sur les réseaux sociaux pour les rendre heureux. C’était en fait un soulagement de simplement dire: «Vous savez quoi? Non.'”

Il a poursuivi: “Je pense que c’est au-delà de la politique parce que je ne m’attaque pas à la politique conservatrice traditionnelle. Ce serait très différent si c’était les années 80 ou même les années 90 et je parlais de gens qui croient en des taux d’imposition des sociétés plus bas. Maintenant, c’est devenu si malhonnête. Et toute la croyance en la chambre des nouvelles de droite fait écho et à ces gros titres. Renard – un exemple, [President Joe] Biden vient de donner une conférence de presse, et l’un des titres de la bannière sur Renard: ‘Biden donne une conférence de presse pleine de mensonges. Ce sont les mêmes personnes quand Atout faisait son apparition publique, ils la louaient, tombaient. C’est donc si malhonnête. Et ces mêmes personnes qui me critiquent et menacent de ne pas écouter ma musique, elles y adhèrent. Et je ne peux pas supporter ça. Et je ne peux pas prétendre soutenir cela. “

Avant l’élection présidentielle américaine de 2020, Alex fréquemment tweeté contre alors-Président Donald Trumples politiques de la société, y compris la gestion par la dernière administration de l’épidémie de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus observé pour la première fois en Chine. En mars 2020, le guitariste de 52 ans a fustigé Atout pour ne pas être en mesure de «transmettre un sentiment de réconfort en cas d’urgence».

L’automne dernier, Skolnick a publié deux anti-Donald Trump chansons de rap appelées “Trump suce” et “Portez un putain de masque”.

TESTAMENTle dernier album de “Titans de la création”, est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire.



