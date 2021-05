Alex Skolnick de Testament n’est pas intéressé par le jeu de guitare “ super technique parfaite ” qui ressemble à de la musique de jeu vidéo

Lors d’une apparition sur le dernier épisode de la “2020’d” Podcast, TESTAMENTde Alex Skonick on lui a demandé son opinion sur les jeunes guitaristes “shred” qui semblent n’avoir rien fait d’autre que de s’asseoir devant l’ordinateur pour apprendre Eddie Van Halentrucs depuis l’âge de six ans. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je peux le respecter. C’est très différent d’où je viens. Je n’ai pas besoin de ça. Il y a de la musique où la technicité fait partie de ça, et j’adore ça. Il y a des gens qui m’entendent et ils Je pense que je suis comme ce joueur super-technique. Mais je pense que quand vous écoutez les gars comme vous parlez, c’est une toute autre chose; il y a tout un autre niveau scientifique de déchiquetage et de trucs à deux mains que je pas très intéressé. Je suis sûr que je pourrais consacrer beaucoup de temps – si je disais: «D’accord, je vais prendre un an et je vais apprendre ces nouvelles astuces et ces nouvelles techniques», c’est bien. Je Il y a de la musique que j’aime qui n’est vraiment pas si technique, mais c’est émotionnel. Quand c’est technique et émotionnel, c’est super aussi.

“Tome, Van Halen, qui m’a inspiré à jouer de la guitare solo en premier lieu – le début VAN HALEN des trucs – c’est une sorte de vieille école maintenant comparé à certains trucs qui se passent, “continua-t-il.” Et je préférerais quand même écouter quelqu’un comme lui, parce qu’il y a tellement d’âme, et j’aime l’âme. Tome, Van Halen, et peut-être quelques autres qui sont venus après, sont à peu près aussi rapides qu’ils le font avec toujours une âme qui m’intéresse. Et je ne suis pas en train de frapper les trucs techniques super parfaits; ce n’est pas vraiment pour moi. Il y a de la guitare qui ressemble à de la musique de jeu vidéo pour moi. “

Skolnick a poursuivi en disant qu’il était dans certains des autres premiers joueurs «rapides» comme Randy Rhoads et Yngwie Malmsteen. “J’ai aimé les deux premiers albums qui Yngwie a fait; J’étais fan et j’apprenais ses trucs, ” Alex mentionné. “Lorsque [Yngwie] est sorti, personne ne sonnait comme ça. Alors je donne des accessoires à Yngwie. Mais il y a toute une suite qui a commencé après Yngwie. Et certains joueurs ont fait des choses vraiment intéressantes avec. Il y a des guitaristes dont je ne peux pas les imaginer faire leur truc sans [the influence of] Yngwie, ce qui serait Paul Gilbert, par exemple, ou Buckethead. Et ceux-ci sont ultra-rapides [players]. Mais ces gars-là ont apporté cette personnalité excentrique, et je pense qu’ils l’ont rendu plus intéressant … Mais je pense que pour chaque personne comme ça, il y a tellement d’autres joueurs qui sonnaient si similaires – tout le post-Yngwie chose néoclassique. Et maintenant, une chose similaire se produit avec des joueurs plus modernes.

“Je pense qu’avec n’importe quel mouvement, il y a l’original, et puis ça commence à être édulcoré,” Skolnick expliqué. “Après VAN HALEN, à LA, chaque groupe de hard rock commercial avait maintenant un soliste. Et quelques-uns étaient vraiment de grands solistes et auraient dû être présentés – Warren DeMartini de RATT, ces solos sonnent toujours bien; George Lynch, par example. Il y en a d’autres – je ne les nommerai pas – ils essayaient de faire la même chose, mais cela ne fonctionnait pas vraiment. C’est devenu ce cliché – il fallait avoir ça; il fallait avoir le gros solo. Et je pense que cela s’est produit dans divers mouvements de shred, que ce soit des gens qui ont suivi Yngwie ou des gens qui ont essayé de jouer comme Guthrie Govan, qui je pense est un joueur incroyable faisant des choses très différentes; Je ne touche même pas à ce qu’il fait. Mais il y a les imitateurs qui suivent. Et je pense qu’il vaut mieux ne pas essayer d’être un imitateur. Je prends ce que je peux de différents joueurs. Eddie a certainement eu une grande influence, mais j’essaie de ne pas le rendre trop évident, et j’essaie de me baser sur ce que j’aime. Et il y a beaucoup de musique que j’aime qui n’est pas du tout technique qui pourrait sortir pendant que je joue de la musique technique, parce que je veux une mélodie mémorable et quelque chose qui correspond à la chanson. C’est une autre chose qui était si géniale à propos de Eddie et les premiers joueurs techniques – quoi qu’il arrive, cela correspondait à la chanson. Et certains joueurs semblent oublier cela. “

Une représentation télévisée du BANDE ÉLECTRIQUE MILES DAVIS à la fin des années 90, Skolnick à New York, où il s’immerge dans le monde du jazz. Depuis une décennie et demie, Skolnick a mené une double vie en tant que membre de TESTAMENT et en tant que chef de son propre groupe orienté jazz, le ALEX SKOLNICK TRIO. Il y a trois ans, le ALEX SKOLNICK TRIO – composé de Skolnick, bassiste Nathan Peck et batteur Matt Zebroski – publié “Énigme”, son premier album depuis 2011.



