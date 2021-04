Alex Skolnick de Testament parle avec la légende de la guitare Peter Frampton sur le podcast «  Moods & Modes  »

Osiris Media a publié le dernier épisode de Alex Skolnickde « Humeurs et modes » avec un guitariste légendaire Peter Frampton.

Frampton est parmi les guitaristes les plus célèbres de l’histoire du rock. Son album de 1976, « Frampton devient vivant! », reste l’un des disques live les plus vendus de tous les temps. Dans cet épisode, il rejoint Alex pour parler de son parcours exceptionnel, de ses débuts avec TARTE HUMBLE à son succès en tant qu’artiste solo et à la réalisation de sa prochaine sortie, « Frampton oublie les mots ». Peter raconte Alex à propos de grandir avec David Bowie, sa réticence à être un chanteur principal, et les deux geek Peterle gadget signature de guitare, le talk box.

Frampton dit: « Si vous pensez que vous êtes les genoux de l’abeille et qu’il n’y a pas de fin et que vous dites: ‘Je n’ai pas besoin de pratiquer’ ou d’apprendre un nouveau solo par quelqu’un d’autre, vous savez, lorsque vous atteignez le point où vous ne le faites pas ‘ Je pense que vous en avez besoin, vous en avez terminé et en avez terminé.

Frampton a collaboré avec des légendes telles que George Harrison, David Bowie, Jerry Lee Lewis, Bill Wyman et Ringo Starr, parmi beaucoup d’autres. En 2007, il a remporté le Prix ​​Grammy pour « Meilleur album instrumental pop » pour « Empreintes », et en 2014, il a été intronisé au Temple de la renommée des musiciens. Ses mémoires, « Est-ce que tu te sens comme moi », a été publié en 2020.

« Humeurs et modes » est dans Skolnickles mots de, un « ‘Pas de réservations’ pour la guitare. « En voyageant des magasins de guitares vintage de Brooklyn aux studios d’enregistrement emblématiques et aux lieux de musique légendaires du monde entier, Skolnick explore le travail de musiciens renommés à travers des commentaires, des conversations et des performances en direct.

Une représentation télévisée du BANDE ÉLECTRIQUE MILES DAVIS à la fin des années 90, Skolnick à New York, où il s’immerge dans le monde du jazz. Depuis une décennie et demie, Skolnick a mené une double vie en tant que membre de TESTAMENT.

Il y a trois ans, le ALEX SKOLNICK TRIO – composé de Skolnick, bassiste Nathan Peck et batteur Matt Zebroski – publié « Énigme », son premier album depuis 2011.

De retour au jazz avec son trio pour la première fois depuis plusieurs années, le TESTAMENT Le guitariste a noté: « Ces jours-ci, j’aime toujours jouer de la guitare hurlante, forte et du heavy metal, même si je ne pense pas que je vais faire partie de ces gars qui ont dépassé l’âge de la sécurité sociale et dans un groupe de rock et en tournée. je peux me voir faire ces chansons avec le trio pendant de nombreuses années. »



