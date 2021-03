Alex Skolnick de Testament refuse de se taire et de jouer de sa guitare

Alex Skolnick a défendu son droit de s’exprimer sur des questions politiques, affirmant qu’une partie de sa motivation à poursuivre la musique était de ne pas être forcé de supprimer ce qu’il voulait exprimer.

Le TESTAMENT Le guitariste a discuté de sa décision d’exprimer publiquement ses opinions politiques dans un article d’opinion pour Newlines Magazine.

Skolnick a écrit, en partie: « Le vrai talent artistique inclut de défier vos fans à l’occasion. Certains viendront et découvriront de nouvelles façons de voir. D’autres préféreront le confort de leurs préjugés, lancent des insultes et cliquent sur » ne plus suivre « . À une époque où l’attention est devenue une marchandise prisée, la peur de perdre son public est compréhensible. Mais nous oublions que ce sont des actes d’imagination intrépides qui ont construit ce public en premier lieu. S’il y a des risques pour l’activisme politique, il y a aussi gratifications pour les compenser. Chaque fois que je me suis prononcé sur une question politique, j’en ai aliéné quelques-uns. J’ai également vu mes opinions amplifiées par des journalistes et des leaders d’opinion, dont certains sont des noms connus. l’attention des gens au-delà de mon public immédiat – de nouveaux suivis, plus de retweets. La plus grande perte pour moi serait de succomber à la peur et de supprimer ma voix à un moment comme celui-ci.

« Une partie de ma motivation en poursuivant la musique en premier lieu était de ne pas être obligé de supprimer ce que je voulais exprimer », a-t-il ajouté. « Je n’aurais pas duré longtemps dans un travail régulier qui vous oblige à refouler vos sentiments, à avoir un visage heureux et à sucer ceux dont dépend votre revenu. Le 1999 Mike juge film ‘Espace de bureau’ fait la satire habilement d’un tel environnement. Et à certains égards, les hordes d’adeptes mécontents des médias sociaux qui répondent à votre tweet politique avec une version de « Stick to guitar! » essaient d’imposer un type similaire de conformité au monde non-conformiste d’un artiste. «

Avant l’élection présidentielle américaine de 2020, Alex fréquemment tweeté contre alors-Président Donald Trumples politiques de la société, y compris la gestion par la dernière administration de l’épidémie de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus observé pour la première fois en Chine. En mars 2020, le guitariste de 52 ans a fustigé Atout pour ne pas être en mesure de «transmettre un sentiment de réconfort en cas d’urgence».

L’automne dernier, Skolnick a publié deux anti-Donald Trump chansons de rap appelées « Trump suce » et « Portez un putain de masque ».

TESTAMENTle dernier album de « Titans de la création », est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire.





ANNONCE: J’ai écrit un article d’opinion sur des artistes qui s’expriment ouvertement. Il vient d’être publié. Ceci est mon premier essai pour un média non musical basé sur l’actualité. Je suis à la fois fier d’être dans @newlinesmag et honoré de faire partie de ces écrivains sérieux. J’ai hâte d’entendre les commentaires. https://t.co/0XktlGg0IE – Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 29 mars 2021

