Alex Skolnick de Testament revient sur son bref passage en tant que guitariste d’Ozzy Osbourne en 1995

Lors d’une récente apparition sur “Waste Some Time With Jason Green”, TESTAMENT guitariste Alex Skolnick réfléchi à l’atterrissage du concert convoité de guitariste en Ozzy OsbourneLe groupe de 1995 a été informé moins d’un mois plus tard qu’il avait été donné à quelqu’un d’autre.

“Je ne connaissais pas toute l’histoire, mais je suppose qu’à ce moment-là, Zakk Wylde faisait son propre truc, et ils cherchaient à passer de Zakk, même s’il avait enregistré l’album le plus récent, qui était “Ozzmosis”, ” Alex dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Ils ne faisaient pas d’audition publique; ils essayaient quelques joueurs différents. Je sais Richie Kotzen auditionné; un grand joueur, au fait. Quelques autres aussi. Mais pour une raison quelconque, ils n’avaient pas trouvé la bonne personne. Et j’ai fini par voler à Londres et auditionner avec Ozzy dans un lieu de répétition miteux à Londres. Et j’y étais essentiellement pendant environ une semaine. Nous avons fini par faire un spectacle inopiné. Et ça a semblé bien se passer. Il avait l’air vraiment heureux. Tout le monde dans l’équipage a dit: «C’est le plus heureux que nous ayons vu. Cela semble juste. Je suis sûr que vous l’avez. Ozzy essentiellement m’a dit que j’avais ça. Mais ensuite, la seule personne qui ne m’a pas félicité était celle qui était censée vous faire savoir si vous êtes embauché ou non. ” Ozzyla femme et la gérante de Sharon Osbourne. “Elle n’a pas semblé déçue, mais j’ai en quelque sorte le sentiment:” D’accord. Ce n’est pas décidé. ” Quoi qu’il en soit, beaucoup de temps passe et je n’entends rien, donc je suppose que rien ne se passe. Et puis je découvre qu’ils ont eu le guitariste Joe Holmes, qui avait auditionné pour eux plus tôt. Il avait été candidat à l’époque Zakk Wylde avait essayé. “

Skolnick a continué en disant qu’il a eu l’impression Sharon et le reste de la Ozzy le camp essayait de le façonner en quelque chose qu’il n’était pas. “Je recevais également ces messages – des messages subtils – sur ma position et le fait de baisser la guitare”, se souvient-il. «Et j’ai réalisé, ‘Oh…’ Maintenant, ayant été dans l’industrie de la musique et du divertissement pendant un certain temps, et connaissant le casting et des choses comme ça, je pense qu’ils étaient très habitués à Zakk, et je pense qu’au début, ils essayaient de me faire plus comme ça. Ils étaient habitués à ce truc de bûcheron. Je ne sais pas – évidemment, tu devrais lui demander – mais je suppose qu’au lieu de quelqu’un en quelque sorte connu et quelqu’un qui sera cette vedette [guitar] héros, prenons juste quelqu’un qui peut bien jouer mais qui passera à l’arrière-plan. Et c’est comme ça que ça s’est passé. Et je n’aurais pas été heureux de faire ça. “

Dans une interview en 2004, Skolnick appelé l’expérience d’être abandonné Ozzy“une leçon majeure dans le monde de la musique”. Il a expliqué: “Je rentre à la maison [after playing the Rock City gig in Nottingham, England] et n’entendez rien pendant trois semaines. Enfin, j’ai appelé Sharonl’assistante de, qui était surprise qu’elle ne m’ait pas encore appelée et que j’attende un appel de Sharon. J’ai senti de mauvaises nouvelles. Lorsque Sharon appelé, elle m’a dit qu’ils aimaient vraiment mon jeu et appréciaient le temps que je leur ai consacré, mais ils ont décidé d’embaucher quelqu’un d’autre, Joe Holmes. Avec tout le respect que je vous dois Holmes, à ce jour, tous ceux à qui j’ai parlé n’ont aucune idée de pourquoi ils [or she] pris cette décision. On m’a dit que c’était peut-être parce que Holmes était un ancien élève de Randy Rhoads. “

TESTAMENTle dernier album de “Titans de la création”, est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).