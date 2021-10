Alex Skolnick de Testament se produira avec Code Red Quintet à New York

TESTAMENT‘s Alex Skolnick jouera avec le CODE ROUGE QUINTETTE le vendredi 5 novembre à 21h30 à Chelsea Table + Stage, Hilton Fashion District Hotel (152 W 26th St.) à New York.

Dans une représentation d’un soir seulement, Skolnick — le guitariste principal de l’un des groupes de thrash metal les plus importants de la planète, TESTAMENT, et également acclamé pour son travail dans le jazz, la musique du monde et le rock progressif – a réuni un groupe de musiciens superstars, qui ensemble égalent le CODE ROUGE QUINTETTE. Ils présenteront de l’improvisation jazz/funk électronique et ajouteront de nouveaux originaux. Le quintette présentera également du jazz et du rock des années 1970 de grands noms, dont Tony Williams, Jeff Beck ainsi que des versions modernes des normes et plus encore.

À part Skolnick, qui est considéré comme l’un des guitaristes les plus respectés au monde dans plusieurs genres, CODE ROUGE QUINTETTE comprend également Nathan Peck, qui joue de la basse avec le TRIO ALEX SKOLNICK, BLOG GIDEON KING & CITY et NATHAN PECK ET L’UNITÉ ÉLECTRONIQUE FUNKY. Brian Reeder, qui jouera du clavier, est un pianiste et compositeur travaillant dans le jazz et la musique classique. Steve Kortyka au saxophone ténor, est un multi-instrumentiste accompli, compositeur et interprète à temps plein. Dernièrement, Erik Kalb à la batterie est un adepte de tout le R&B et de la soul qui aime jouer l’esthétique de l’improvisation.

CODE ROUGE QUINTETTE est:

Alex Skolnick (TESTAMENT) – Guitare



Nathan Peck – Basse électrique



Brian Reeder – Claviers



Steve Kortyka (Lady Gaga) – Saxophone ténor



Erik Kalb (John Scofield, Sharon Jones) – Batterie



Mots clés: testament Publié dans:

Nouvelles

