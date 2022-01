Alex Speitzer en tête de Zac Efron dans les 100 hommes les plus beaux

Tout semble indiquer que le célèbre acteur Mexicain Alex Speitzer bat Zac Efron et Noah Centineo sur la liste des 100 hommes les plus beaux du monde, ce qui a sans aucun doute surpris beaucoup de gens.

Ensuite, nous vous dirons quelles célébrités, avec Alex Speitzer, figurent sur la liste des hommes les plus beaux.

Il ne fait aucun doute qu’il existe plusieurs célébrités qui répondent aux caractéristiques de « l’homme parfait », comme c’est le cas de Harry Styles, Ryan Gosling et Zayn Malik.

Cependant, il est le protagoniste de ‘Twilight’, Robert Pattinson, qui selon la science est le plus bel homme du monde, suivi par Henry Cavill, Bradley Cooper, Brad Pitt et George Clooney.

Cependant, TC CANDLER et THE INDEPENDENT CRITICS viennent de publier leur liste annuelle des 100 plus beaux visages du divertissement.

Ces dernières années, la liste a accumulé plus de 12 milliards d’impressions sur les réseaux sociaux et des centaines de millions de vues. Elle est considérée comme la liste la plus prestigieuse et la plus reconnue internationalement de son genre ».

Notamment, la liste des 100 plus beaux visages n’est pas un concours de popularité et n’est certainement pas spécifique à un pays.

Et c’est qu’en réalité, il ne s’agit pas de la célébrité swxy ou la plus célèbre, mais plutôt, la liste essaie d’informer et d’élargir l’opinion publique, plutôt que de la refléter.

Parmi les artistes figurant sur la liste figurent V, de BTS, Dwayne Johnson, Mario Casas, Cristiano Ronaldo, Zayn Malik, Pablo Alborán parmi bien d’autres.

Cependant, le détail qui a attiré l’attention des Mexicains est qu’Alex Speitzer a dépassé bon nombre des célébrités les plus recherchées à Hollywood.

Speitzer est classé 79e sur la liste, tandis que Zac Efron est 82e et Noah Centineo 96e.

