Alex Speitzer pourrait jouer dans la biosérie de Vicente Fernández – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les rumeurs sur une biosérie de Vicente Fernández se sont multipliées au cours de la dernière année et, apparemment, ce serait déjà une réalité, car ils auraient même l’un des interprètes.

C’est au cours de l’émission Ventaneando qu’il a été révélé que la série, qui traitera de la vie du ‘Charro de Huentitán’, est déjà un fait et a l’autorisation de la famille Guadalajara.

Non seulement cela, mais ils ont confirmé que l’acteur, Alejandro Speitzer, sera chargé de donner vie au chanteur dans sa plus jeune scène.

L’animatrice, Mónica Castañeda, a ajouté que Speitzer avait été pris en considération après que l’ancien universitaire, Carlos Rivera, eut rejeté la proposition d’agir dans la biosérie, pour des raisons professionnelles.

Aucun autre détail n’a été révélé sur qui jouerait le rôle de Vicente Fernández à l’âge adulte et plein de succès, et des noms tels que son petit-fils, Alex Fernández, et même Omar Chaparro, qui a visité le ranch de ‘Los 3 Potrillos, a commencé à émergent. ‘à diverses occasions.

La biosérie sur la vie de ‘Charro de Huentitán’ commencera prochainement à être enregistrée dans l’État d’Hidalgo, en plus de diverses sociétés impliquées telles que Radio Caracol.

D’ailleurs, selon le dernier rapport médical de Vicente Fernández, le chanteur reste stable, bien que sans amélioration, et reste en soins intensifs.