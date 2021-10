Alex Telles, de Manchester United, discute du « bouleversement » de Cristiano Ronaldo – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a maintenu sa séquence de buts phénoménale avec un vainqueur tardif contre Villareal mercredi soir.

Cependant, comme couvert par The Sun, l’arrière gauche de United Alex Telles a révélé que Ronaldo avait exprimé sa frustration face au manque de service quelques instants avant son but crucial.

Les Red Devils ont été les deuxièmes meilleurs pendant de longues périodes du match, avec leur tueur à gages portugais une figure douloureusement périphérique.

Après avoir pris du retard au début de la seconde mi-temps, Telles a rapidement ramené United au niveau, envoyant une volée tonitruante dans le coin inférieur d’un coup franc de Bruno Fernandes intelligemment pris.

Le décor était planté pour que le numéro 7 inspirant de United remporte une victoire imméritée avec sa dernière intervention décisive.

Après le match, Telles a parlé de sa relation florissante avec son compatriote lusophone, Ronaldo.

Lors d’une conversation avec TNT, il a déclaré: “En dehors du terrain, nous avons déjà cette relation plus étroite parce que nous parlons portugais.

«Et cinq minutes avant, il était un peu contrarié que nous ne lui ayons pas donné de balles. J’ai dit : ‘ça va arriver, ça va arriver, reste concentré car ça va arriver.’ Et dès que je suis parti, Ronaldo n’a pas besoin de grand-chose, non ?

« On connaît sa qualité, on la voit au quotidien. Donc, il n’a fallu qu’un seul ballon dans la surface et il nous a donné la victoire. C’est un rêve.”

Bruno Fernandes a également parlé de son coéquipier à feuilles persistantes, déclarant: “Nous le savions avec Cristiano, à tout moment, chaque balle dans la surface pouvait être un but.”

S’il est sans aucun doute positif qu’Ole Gunnar Solskjaer puisse compter sur son attaquant vedette pour le sortir d’un trou, le Norvégien espère sûrement que cela ne deviendra pas une habitude.

Pendant ce temps, Telles devrait à nouveau remplacer Luke Shaw demain, alors que les Reds cherchent à poursuivre leur élan dans un affrontement en Premier League avec Everton.