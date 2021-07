Alex Telles donne une réponse catégorique aux rumeurs de sortie de Manchester United .

L’arrière latéral de Manchester United Alex Telles a été lié à la Roma de Jose Mourinho cet été (Photo: .)

Alex Telles s’est distancié des spéculations selon lesquelles il pourrait être prêt pour un transfert estival, insistant sur le fait qu’il est “vraiment heureux” à Manchester United et impatient de partir pour la saison à venir.

L’international brésilien de 28 ans a rejoint United depuis Porto l’été dernier pour un montant d’environ 15 millions de livres sterling, une décision qui a soulevé de sérieuses questions concernant l’avenir de Luke Shaw.

Mais Shaw a relevé le défi et s’est imposé comme l’arrière gauche de premier choix d’Ole Gunnar Solskjaer la saison dernière et ses performances exceptionnelles l’ont vu nommé dans l’équipe de l’année de la PFA Premier League.

Alors que Shaw continue de se renforcer et joue pour l’Angleterre à l’Euro 2020, il y a eu de plus en plus de discussions selon lesquelles Telles pourrait être placé pour la porte de sortie à Old Trafford seulement 12 mois après son arrivée.

United a terminé la saison dernière sans argenterie après avoir perdu la finale de la Ligue Europa (Photo: .)

La Roma a été fortement liée au Brésilien, l’entraîneur-chef Jose Mourinho parcourant le marché des transferts à la recherche d’une couverture à l’arrière après la blessure dévastatrice d’Achille de Leonardo Spinazzola à l’Euro.

Mais il semble que Telles n’ait pas l’intention de quitter les Diables rouges si tôt dans son sort dans le nord-ouest.

“Je suis vraiment heureux d’être de retour ici”, a déclaré l’ancien défenseur de Porto sur le site officiel de United.

“C’est un plaisir d’être à Manchester United pour ma deuxième saison.

“La saison dernière, nous sommes passés très près de remporter des trophées, alors nous entamons la saison prochaine avec beaucoup d’envie et je veux vraiment montrer mon travail et ma valeur ici au club.”

Telles est prêt à se battre avec Shaw pour la place d’arrière gauche de United (Photo: .)

United se prépare pour son premier match de pré-saison à Derby County ce week-end et Telles est excité pour le «test difficile» qui l’attend à Pride Park.

“J’attends vraiment le match avec impatience, j’entre dans le match avec beaucoup d’envie”, a-t-il ajouté.

“Je pense que c’est une très bonne opportunité pour nous, les joueurs qui sommes ici depuis deux semaines.

«Ce sera un test difficile, mais nous sommes vraiment bien préparés pour cela. Nous avons travaillé très dur à l’entraînement aujourd’hui, et cette semaine dernière, et je pense que c’est l’occasion de montrer ma valeur, ma qualité et mon potentiel ici à Manchester United.

“Je connais le Manchester United Football Club et les fans croient vraiment en moi.”

United a terminé à 12 points des champions de Manchester City la saison dernière et Telles estime qu’il est “vraiment important” que l’équipe reprenne ses esprits et ses corps pour se donner les meilleures chances possibles de réduire l’écart sur ses rivaux acharnés.

« La pré-saison est vraiment importante pour nous tous, joueurs. C’est le moment de nous préparer physiquement et psychologiquement », a-t-il poursuivi.

“C’est là que nous préparons notre corps à tout ce qui s’en vient et à nous préparer physiquement pour toute la saison.

« Il est vraiment important que nous nous concentrions sur notre travail, psychologiquement et mentalement, et que nous réfléchissions à ce que l’entraîneur attend de nous. C’est donc une mise au point complète.



