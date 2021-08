Alex Trebek de The Cool Reason Jeopardy a un camée gratuit et comment ils l’ont filmé

Shawn Levy explique ce qui s’est passé dans le tournage du caméo, en utilisant une petite équipe et l’équipement de la série. Devenir une réponse à une question sur Jeopardy ! signifie que quelque chose est vraiment populaire ou un sujet brûlant, et c’est précisément ce que le camée de Trebek est censé transmettre. Blue Shirt Guy devient une sensation dans le monde réel, et à mesure que sa renommée grandit, il obtient la reconnaissance ultime de sa popularité, et c’est une question sur Jeopardy !.