Álex Ubago, Ismael Serrano ou David Summers, parmi les musiciens qui prétendent intégrer les arts dans le système de santé

in

MADRID, 29 juin (EUROPA PRESS) –

Les artistes aiment Álex Ubago, David Otero, Ismael Serrano, Efecto Mariposa, David Summers, Vega, Conchita ou Daniel Marco (Se perdre), entre autres, ont soutenu la demande au gouvernement de suivre la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de “mettre en œuvre des politiques qui utilisent les arts dans le système de santé“.

Cette proposition est une initiative de la Fondation Musiciens pour la Santé en collaboration avec la Société Générale des Auteurs et Éditeurs (SGAE), l’Entité pour la Gestion des Droits de Propriété Intellectuelle (AGEDI), la Société des Interprètes ou Cadres d’Espagne (AIE), et Es Música (Fédération espagnole de la musique).

Les organisateurs ont expliqué leur objectif d’obtenir le soutien des administrations qui permet d’inclure les interprètes musicaux dans les milieux de santé. De cette façon, ils comprennent que le « expérience et la qualité de vie des patients, des résidents et du personnel de santé seront améliorées, ainsi que des protocoles de traitement complémentaires et humanisés“.

Il s’agit d’une recommandation de l’OMS visant à intégrer les arts dans le système de santé. Lors de la présentation de l’initiative, une vidéo a été visionnée par Nils Fietje, responsable technique du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, approuvant la demande et expliquant les avantages des arts pour la santé.

Julio Zarco, directeur général adjoint de l’Hôpital Clínico de Madrid et président de la Fondation Humans, a également soutenu la campagne à travers une vidéo.

En outre, la SGAE, l’AGEDI, l’AIE et Es Música se sont également jointes à la demande de la fondation Musiciens pour la santé, entre autres, l’Association espagnole des centres d’enseignement artistique supérieur (ACESEA), l’Association espagnole des orchestres symphoniques ( AEOS), Berklee College of Music, la Confédération espagnole des sociétés musicales (CESM), la Fondation Albéniz (École de musique Reina Sofía) et Melboss Music.

“Il est très intéressant de soutenir des actions comme Musicians for Health, qui nous permet d’améliorer les conditions sanitaires de nos patients.. À cette occasion, en apportant le meilleur de notre musique, une fois que nous avons pu vérifier l’année dernière à quel point il est crucial et stratégique d’avoir des soins de santé solides, durables et de qualité “, a déclaré Iván García Pelayo, directeur des relations institutionnelles de la SGAE.