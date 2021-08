Alex Vesia, d’est en ouest, du pion au fou

Alexandre Victor Vesia il réalise un rêve qu’il n’a lui-même jamais osé rêver. Le lanceur gaucher du Dodgers Los Angeles est venu en Californie dans le cadre de l’accord qui a envoyé Dylan Fioro à Miami. Beaucoup d’entre nous ont critiqué la pièce d’Andrew Friedman, mais encore une fois, le temps a eu le dernier mot.

Alexis, comme on le sait, a été transféré au Dodgers le 12 février 2021. Avant, je n’avais fait que cinq voyages en MLB, tous défendant le Miami Fish. Dans quatre d’entre eux, ils ont marqué des points, dont un groupe de quatre lors de sa dernière sortie. Dans le déplacement jusqu’à la surface dans lequel ils n’ont pas marqué, il a obtenu deux retraits et a accordé un coup sûr avec deux billets-cadeaux.

#Les Dodgers ont acquis le LHP Alex Vesia et le lanceur de la Ligue mineure Kyle Hurt des Marlins en échange du RHP Dylan Floro. – Les Dodgers (@LosDodgers) 12 février 2021

La saison, dans le plan initial, semblait très simple pour le tangage des Dodgers. Mettre un prospect de 24 ans à la ferme ressemblait à une assurance pour ce qui pourrait arriver dans les années à venir.

Après tout, la ligne de Alexis a été considéré grâce à Statcast comme celui avec le plus de mouvement dans la verticale par rapport au mouvement moyen de l’ensemble MLB en 2020. Donc, tout était en travaillant avec le garçon et en polissant le diamant pour de futurs projets.

Alex Vésia Il avait déjà un FB super unique en 2020 (pourquoi beaucoup de gens intelligents étaient fans de cet accord pour LA), puis il y a ajouté 2 MPH cette année. IMO, l’un des meilleurs FB du baseball – 🧩 (@eccentricladdie) 25 août 2021

Alexis il avait été sélectionné au 17e tour du repêchage 2018 par les Marlins, et avait gravi les échelons de l’organisation. Les Marlins ont préféré miser sur un lanceur gaucher fait comme Dylan Fioro, que sur le travail de polissage qui était en cours chez le jeune Californien.

Né dans une petite ville d’un peu plus de 15 000 habitants appelée Alpine, dans le comté de San Diego, Alex était sûrement heureux de rentrer chez lui, ou à au moins quelques heures de route de rendre visite à ses parents.

Et sans aucun doute là-bas, sans même sortir le premier avec l’équipe rivale du comté, et le simple fait d’être le premier né de la communauté à atteindre les ligues majeures fait de lui une célébrité locale.

Les Dodgers ont rappelé LHP Alex Vesia et ont opté pour RHP Edwin Uceta. – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 1er mai 2021

Alexis reçu l’appel tôt parce que les blessés ont frappé fort aux portes du Dodgers. Le 1er mai, il a fait ses débuts contre les Brewers et le visage qu’il a montré était très similaire à celui de 2020 avec les Marlins.

En regardant dans la ligue les anciens Dodgers que l’équipe a échangés au cours de la dernière saison morte, Dylan Floro se démarque comme un pouce endolori. Le releveur a une MPM de 1,42 (1,58 FIP) sur 14 matchs pour les Marlins. Alex Vesia est de retour sur la liste active et cherche à faire ses débuts à LA. – Clint Pasillas (FRG) (@realFRG) 1er mai 2021

Nous avons tous regretté le départ de Dylan ce soir-là et avons moins compris Friedman.

Los Angeles Dodgers #Dodgers ont perdu ce match à cause de leurs erreurs, dont les Milwaukee Brewers #ThisIsMyCrew ont profité. Alex Vesia est un releveur moche, qui n’a pas eu à lancer dans la 11e manche. Mitch White a fait ce qu’il a pu, mais avec ces erreurs, vous ne pouvez pas gagner. pic.twitter.com/lXBAwvHdfu – ChanguitoPicks 🏈⚾🏀 ♥ ️🔥 (@ChanguitoPicks) 2 mai 2021

Trois jours plus tard, quelque chose semblait avoir changé. Ils ont enlevé un joueur et en ont mis un autre. Deux manches et un seul coup sûr (un home run dans le sixième d’un match contre les Cubs qui s’est terminé là) alors que sur sept affrontés, six ont été liquidés dans la tentative de produire. Mais le meilleur était vraiment à venir.

Ce jour-là a commencé à tisser une histoire qui confine à l’improbable. Depuis, 30 lancers, cinq runs autorisés mais seulement en trois matchs (27 des 30 départs n’autorisant pas de score). Dans le tronçon, le gaucher a retiré 34 prises sur des prises et a accordé huit coups sûrs avec 11 buts sur balles libres.

“Je suis sans voix. C’est tellement plus que moi…” @Alex_Vesia, originaire de San Diego, parle de jouer devant sa famille et ses amis lors de la victoire des #Dodgers ce soir. @kirsten_watson pic.twitter.com/7meOBvVrTO – SportsNet LA (@SportsNetLA) 25 août 2021

Sa MPM sur la saison est de 2,48 avec un fouet de 0,828. Sur les 9 coureurs qui l’ont remis en circulation, trois ont atteint le plateau pour marquer un point. 32% de ses lancers se transforment directement en frappes (30% sont considérés comme bons) il a donc réussi à contrôler le manque de contrôle qui le tourmentait lors de sa première sortie.

L’ancien Marlins LH RP Alex Vesia est devenu les Dodgers vont à gauche dans le stylo. Depuis le rappel du 7/9 : 17 apparitions et n’a accordé qu’un seul point mérité. 8.1 IP 1 H 0 ER 14 K en août pour les Dodgers. pic.twitter.com/SzrX7Op7kj – Craig Mish (@CraigMish) 25 août 2021

Alex Vésia est devenu un autre jeune bras de l’incroyable enclos des releveurs Dodgers celui que l’on cherche toujours des yeux quand le jeu est fermé. Ses sorties ont une nouvelle fois mis à l’épreuve l’expertise d’Andrew Friedman pour voir l’avenir et revenir nous dire ce qui va se passer.

Alpine n’a plus seulement un ligueur majeur, il a aussi une star montante des lanceurs de ligues majeures.