Alex Volkanovski ignore Brian Ortega et cherche à finaliser la trilogie avec Max Holloway

Rival de Brian Ortega Dans son deuxième combat pour la ceinture poids plume, Alexander Volkanovski a ignoré son rival ce samedi. Confiant de gagner à l’UFC 266, l’Australien pense être proche d’une trilogie avec Max creux, son ancien rival.

Dans une interview avec James Lynch, J’apprécie le nouveau combat, où il a promis un spectacle et a souligné ses échecs lors du deuxième combat.

« Dans le dernier combat, nous ne voulons pas nous excuser, mais je n’étais pas concentré et j’ai quand même réussi à faire le travail. Cela montre mon niveau. Nous devons donner des crédits, car la façon dont il a grandi du premier au deuxième était incroyable. Au prochain combat, je serai concentré à 100% et je ne lui donnerai aucun round, comme je l’ai fait lors du premier combat “expliqué Volkanovski.

Désireux de mettre fin aux doutes sur son statut de champion, Alexandre assuré une concentration totale pour un éventuel combat avec Holloway, l’Australien a fait part de ses attentes pour le match.

« Je vais commencer fort et finir encore plus fort. Encore une fois, Max est un combattant incroyable. Il affronte d’autres gars et mérite le poste de challenger. Ce sera un grand combat, mais je pense que ce sera trop pour lui. Je vais être un animal différent », conclu.

Pour trouver un nouveau combat avec Max, Volkanovski devra faire face Brian Ortega qui vient de battre le zombie coréen. Le combat sera le match stellaire de UFC 266, ce samedi.

Champion poids plume Entre 2017. et 2019, Holloway il ne voit aucune action depuis son combat avec Calvin Kattar dans l’étoile de UFC sur ABC 1. Avant ce combat, il a perdu ses deux combats contre Volkanovski. La première, c’est lorsqu’il a perdu sa ceinture en 2019.

