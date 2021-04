Alex Webster de Cannibal Corpse: Comment les changements de line-up ont affecté le son du groupe

Meurs de la mort de Floride CORPS DE CANNIBAL sortira son 15e album studio, “Violence inimaginable”, le 16 avril via Disques Metal Blade. Erik Rutan, l’un des guitaristes les plus acclamés du death metal, connu pour son temps dans le cadre de ANGE MORBIDE tout au long des années 90 et au début des années 2000, ainsi que la gestion des voix / guitares pour LA HAINE ÉTERNELLE, a prêté sa guitare ainsi que ses compétences de production à l’effort, qui a été enregistré à son Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride. Rutan produit auparavant quatre CORPS DE CANNIBAL albums (en plus de “Violence inimaginable”), aux côtés de GOATWHORE, VERT SOLAIRE et BELPHEGOR. En live à la guitare depuis 2019, il est devenu en 2020 membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.

Parlant de comment CORPS DE CANNIBALLes changements dans la composition du groupe au fil des ans ont affecté le son du groupe, le bassiste Alex Webster a dit le Heavy australien (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Tout d’abord, nous avons une idée, et nous avons eu une idée dès le début, vraiment, ce que nous voulions que le groupe soit. Et l’idée générale du groupe était que nous voulions être rapides, agressifs, assez un son sombre – ce qui est un peu redondant à dire à propos du death metal, parce que c’est une exigence pour tout death metal, vraiment, c’est qu’il a une sorte de sentiment un peu sombre en plus de l’agression. Nous voulons que ce soit là-dedans, et nous avions cette idée depuis le début, vraiment. Et aussi que les paroles allaient être de l’horreur. Et, bien sûr, elles étaient plus sanglantes au début, bien qu’il y ait encore des tonnes de sang, mais Nous avons donc eu une idée de ce que nous voulions que le groupe soit, et nous sommes restés fidèles à ça tout au long des changements de line-up. Et tous ceux qui rejoignent doivent savoir que c’est ce que nous faisons. Et nous essayons de choisir des personnes pour le groupe qui, selon nous, seront sur la même longueur d’onde.

“Il y a un tas de grands musiciens que nous connaissons, et quand il y a eu un changement de line-up imminent et que nous devons trouver quelqu’un, nous penserons à certaines personnes, et nous penserons: ‘Eh bien, ce gars est un gars cool et il est un musicien génial, mais il n’aimerait pas vraiment ce que nous faisons », a-t-il expliqué. «Cela doit donc être une exigence aussi – ce n’est pas seulement à quel point la personne peut jouer, elle doit comprendre en quoi consiste notre musique.

“Par example, Erik correspond parfaitement à cette description. Le gars a plus de 30 ans d’expérience dans le death metal, tout comme nous, et en plus, il a produit quatre de nos albums dans le passé. Et puis, avant de rejoindre en tant que membre à part entière, il avait déjà tourné avec nous pendant un an. Il avait donc cette compréhension très profonde de ce CORPS DE CANNIBALLa musique de était censée l’être. Et c’est en fait particulièrement important pour Erik, parce que son propre style de death metal qu’il a fait pendant des années est assez distinct. Je pense que tu peux entendre son rôle principal jouer dans les choses avec lesquelles il a fait ANGE MORBIDE, LA HAINE ÉTERNELLE et DÉCHIRURE DE CORPS, bien sûr; vous pouvez entendre quand c’est lui qui joue, et vous pouvez aussi dire son style d’écriture. Il était donc important que quelqu’un avec un style si distinct en sache aussi beaucoup sur notre style et comment s’intégrer, et il l’a fait – il l’a si bien fait. Et c’est comme ça que ça s’est passé. Comme quand Tapoter a rejoint à la fin des années 90, il s’intégrait parfaitement. Nous avions entendu son groupe précédent, LA CÉRÉMONIE, et nous savions que “Ce n’est pas la même chose, mais il ira bien.” Et il l’a fait – il allait très bien. Et alors Rob [Barrett, guitar] revenir en 2005, c’était le dernier changement de line-up avant celui-ci. C’était un moment vraiment stimulant. Bien sûr, Rob avait déjà écrit un tas de trucs formidables avec nous dans les années 90, sur ‘Le saignement’ et ‘Vil’, puis il est parti pendant un moment, mais il est revenu. Et cela a vraiment inauguré une très belle période pour notre groupe. Les cinq derniers albums, nous étions vraiment satisfaits de cette programmation. Donc, avec ce changement maintenant, nous espérons que ce sera un autre – nous verrons environ cinq albums, mais nous ferons tout un tas d’albums avec cette programmation. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Erik est un gars hautement qualifié, très énergique et un grand ami à nous, et il apporte beaucoup d’énergie nouvelle à la table. Et cela ressemble à une autre sorte de nouveau chapitre commençant, de la même manière que lorsque Rob, par exemple, réintégré en 2005. “

O’Brien a été arrêté en Floride il y a plus de deux ans pour voies de fait graves contre un agent des forces de l’ordre et cambriolage d’un logement occupé avec voies de fait. Les députés ont déclaré qu’il avait cambriolé une maison et accusé un député avec un couteau.

O’Brien, qui est né dans le nord du Kentucky, aurait fait irruption dans une maison de Northdale, en Floride, et aurait crié que “l’enlèvement arrive” avant de pousser une femme au sol. Il a couru vers un adjoint avec un couteau et a été maîtrisé avec un pistolet paralysant.

Crédit photo: Alex Morgan