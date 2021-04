Alex Webster de Cannibal Corpse: «  Le Death Metal n’est jamais complètement parti  »

CORPS DE CANNIBAL bassiste Alex Webster, dont le groupe existe depuis plus de trois décennies, a parlé à The Metal Meltdown de l’état de la scène death metal moderne. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne connais pas très bien certains des groupes les plus récents, mais c’est cool parce que la scène death metal actuelle … Je dirais » death metal moderne « si vous parlez de groupes qui se sont réunis au cours des 10 dernières années . Encore une fois, je ne suis pas très familier avec un grand nombre des groupes les plus récents. Mais dans la scène death metal actuelle, il y a encore actuellement tout un tas de vétérans en tournée – SUFFOCATION, NÉCROLOGIE, nous, ANGE MORBIDE, etc. Je veux dire, c’est génial parce que le death metal n’a jamais complètement disparu. Il a connu quelques pics et vallées en termes de popularité, mais il n’a jamais complètement disparu, et beaucoup de groupes ont été actifs tout au long. Donc, tous ceux qui créent un nouveau groupe de death metal maintenant, je pense qu’ils sont dans une bonne position dans la mesure où il y a une scène qui dure depuis plusieurs décennies maintenant dans laquelle ils peuvent immédiatement se lancer. Et il y a une chance – comme, si vous créez un nouveau groupe de death metal maintenant, alors vous pourriez avoir une chance de sortir et d’ouvrir pour nous ou d’ouvrir pour NÉCROLOGIE ou quiconque en tournée. C’est donc une bonne chose, je pense. Ça va toujours bien. «

Il a poursuivi: « Cela me rend heureux de voir … Je sais que certains de ces nouveaux groupes sonnent presque rétro dans un sens … Je pense que c’est génial. Je pense que c’est génial que les gens font des trucs de la vieille école. Et aussi quoi J’aime encore un peu plus les groupes relativement récents – ce qui signifie peut-être qu’ils ne sont pas sortis dans la première vague, mais qu’ils sont sortis au milieu des années 90 environ, et ils ont continué. Et il y en a quelques-uns en particulier. Je recommanderais aux gens qu’ils vérifient, s’ils ne l’ont pas déjà fait. Et [one of them] serait TEMPS INFINI de Suède – groupe incroyable. Et j’ai l’impression qu’ils ont les pieds sur terre dans le genre original de death metal du début des années 90, de la fin des années 80, en particulier le genre de trucs de Floride, ou nous sommes de Buffalo, ils viennent de ce genre de contexte, mais ils prennent un peu plus loin. Ils sont donc de la vieille école, mais ils font aussi un peu avancer le death metal. Je pense que c’est génial. Idem pour TRONE ROUGE SANGUIN de Norvège. «

CORPS DE CANNIBALle nouvel album de « Violence inimaginable », sortira le 16 avril via Disques Metal Blade. Erik Rutan, l’un des guitaristes les plus acclamés du death metal, connu pour son temps dans le cadre de ANGE MORBIDE tout au long des années 90 et au début des années 2000, ainsi que la gestion des voix / guitares pour LA HAINE ÉTERNELLE, a prêté sa guitare ainsi que ses compétences de production à l’effort, qui a été enregistré à son Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride. Rutan produit auparavant quatre CORPS DE CANNIBAL albums (en plus de « Violence inimaginable »), aux côtés de GOATWHORE, VERT SOLAIRE et BELPHEGOR. En live à la guitare depuis 2019, il est devenu en 2020 membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.

Rutan rejoint CORPS DE CANNIBAL en remplacement d’un guitariste de longue date Pat O’Brien, qui a été arrêté en Floride il y a plus de deux ans pour voies de fait graves contre un agent des forces de l’ordre et cambriolage d’un logement occupé avec voies de fait.

Crédit photo: Alex Morgan



