Alex Webster de Cannibal Corpse parle de sa bataille contre un trouble neurologique rare

Dans une nouvelle interview avec le magazine Bass Player, CADAVRE CANNIBAL‘s Alex Webster a parlé de sa bataille contre la dystonie focale, un trouble neurologique rare qui implique des spasmes involontaires dans les petits muscles du corps.

“La dystonie focale est essentiellement une blessure, mais pas le genre de blessure à laquelle les gens penseraient normalement – ​​ce n’est pas un problème de canal carpien, de tendon ou quelque chose comme ça”, a-t-il expliqué. “C’est essentiellement un problème neurologique, et cela se produit dans de nombreuses disciplines qui nécessitent des mouvements précis et répétitifs, et pas seulement en musique.”

Demandé quels étaient les symptômes, Alexis a déclaré: “Le fingerpicking normal que je ferais deviendrait très tendu. Il semblait que mon index allait vers la gauche plutôt que vers le bas. Quand j’ai remarqué pour la première fois que quelque chose n’allait pas, c’était très déroutant et effrayant. J’étais, comme , ‘Que se passe-t-il avec ma main droite ? Pourquoi ne se comporte-t-elle pas comme elle se comporte depuis 30 ans ?'”

Il a poursuivi : « En gros, les signaux de votre cerveau se trompent en descendant vers vos doigts. Imaginez que vos jambes marchent. Et si le signal de votre cerveau disait aux deux jambes d’avancer en même temps ? se passait avec mes doigts de cueillette, mais certains signaux passaient définitivement et d’autres non.”

Webster a poursuivi en disant qu’il avait résolu le problème en adoptant une thérapie naturelle basée sur des recherches de pointe en neurosciences.

« J’ai vu un spécialiste nommé Joaquin Farias, qui m’a beaucoup aidé, et j’ai aussi parlé avec un guitariste classique, Apostolos Paraskevas, et le bassiste Scott Devine, qui m’a donné des conseils sur leurs combats avec ça”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose qui peut souvent être résolu, ce qui est une bonne nouvelle pour quiconque l’obtient. Vous n’avez qu’à travailler dessus, apprendre ce que vous devez corriger, puis prendre le temps de le corriger.”

Selon le Pittsburgh Post-Gazette, la dystonie affecte jusqu’à 250 000 personnes aux États-Unis et est le troisième trouble du mouvement le plus courant derrière le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson. La dystonie focale, un type spécifique de dystonie, affecte environ 7 à 69 personnes par million, selon la National Library of Medicine des États-Unis.

CADAVRE CANNIBAL sort son 15e album studio, « Des violences insoupçonnées », en avril via Disques de lames de métal. Erik Rutan, l’un des guitaristes de death metal les plus acclamés qui est connu pour son temps en tant que membre de ANGE MORBIDE dans les années 90 et au début des années 2000, ainsi que la gestion des voix/guitares pour HAINE ÉTERNELLE, a prêté sa guitare ainsi que ses compétences de production à l’effort, qui a été enregistré à sa Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride. Rutan précédemment produit quatre CADAVRE CANNIBAL albums (en plus de « Des violences insoupçonnées »), aux côtés de personnes comme CHÈVRE, VERT SOLIDE et BELPHÉGOR. Remplaçant en live à la guitare depuis 2019, en 2020, il est devenu membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.

Crédit photo: Alex Morgan

