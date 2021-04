Dans une nouvelle interview avec Scott Penfold de la radio chargée, CORPS DE CANNIBAL bassiste Alex Webster on lui a demandé ce qu’il pensait du fait que son ancien CORPS DE CANNIBAL compagnons de groupe Chris Barnes (chant) et Jack Owen (guitare) jouent à nouveau ensemble SIX PIEDS SOUS TERRE. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est cool, mec. Je suis sûr qu’ils s’amusent à nouveau ensemble. Alors, oui, c’est tueur. »

Webster a poursuivi en disant qu’il n’avait entendu que « certains » de SIX PIEDS SOUS TERREle dernier album de « Cauchemars des décomposés », qui a été publié en octobre dernier via Disques Metal Blade.

« Jacka un style d’écriture vraiment distinct, et il a un bon groove, » Alex m’a dit. « Mais, oui, il y a des grooves sympas là-dedans. Et le reste du groupe aussi. J’aime vraiment Jeff Hughelljouer de la basse. Marcode [Pitruzzella] un batteur tueur. Alors, oui, c’est un groupe cool. Et ça sonne vraiment bien, la musique. «

On lui a demandé s’il était toujours en contact avec Barnes, Webster dit: « Je ne lui ai pas parlé depuis un moment, non. Mais Jack J’ai vu en 2019. «

Barnes sorti CORPS DE CANNIBAL en 1995, un an après la sortie du groupe « Le saignement » album. Il y a quatre ans, il a dit « La Symphonie de la tronçonneuse » émission de radio sur son départ: « Je n’aimais tout simplement pas être avec eux, parce que j’étais ridiculisé, et je ne me sentais tout simplement pas à l’aise d’être dans la même pièce avec des gens qui n’étaient pas très gentils avec moi personnellement. Et je faisait partie de cela aussi, donc nous avions tous nos propres types de différences, personnellement, et je ne pense pas que ça allait pouvoir être résolu. Vous savez, le respect mutuel va très loin quand il s’agit d’être dans proche des gens. «

Owen la gauche CORPS DE CANNIBAL en 2004, expliquant dans un communiqué que « son cœur n’y était plus, et cela se reflétait dans mon apparition sur scène. Les temps changent et je n’apprécie tout simplement plus la musique autant qu’avant, La seule chose qui me garde dans le groupe était un travail régulier et le salaire », a-t-il déclaré. «Ces choses me rendent injuste pour moi, les membres de mon groupe et surtout les fans.

CORPS DE CANNIBALle nouvel album de « Violence inimaginable », sortira le 16 avril via Disques Metal Blade. Erik Rutan, l’un des guitaristes les plus acclamés du death metal, connu pour son temps dans le cadre de ANGE MORBIDE tout au long des années 90 et au début des années 2000, ainsi que la gestion des voix / guitares pour LA HAINE ÉTERNELLE, a prêté sa guitare ainsi que ses compétences de production à l’effort, qui a été enregistré à son Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride. Rutan produit auparavant quatre CORPS DE CANNIBAL albums (en plus de « Violence inimaginable »), aux côtés de GOATWHORE, VERT SOLAIRE et BELPHEGOR. En live à la guitare depuis 2019, il est devenu en 2020 membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.

Rutan rejoint CORPS DE CANNIBAL en remplacement d’un guitariste de longue date Pat O’Brien, qui a été arrêté en Floride il y a plus de deux ans pour voies de fait graves contre un agent des forces de l’ordre et cambriolage d’un logement occupé avec voies de fait. Les députés ont déclaré qu’il avait cambriolé une maison et accusé un député avec un couteau.

Crédit photo: Alex Morgan



