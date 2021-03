Alex Winter de Bill et Ted explique pourquoi TCM est toujours une chaîne fantastique pour les cinéphiles

Cela ressemble presque à un exploit surnaturel pour TCM d’avoir duré aussi longtemps, en particulier dans un monde où les réseaux câblés commencent vraiment à pivoter de plus en plus vers du contenu non scénarisé et plus encore. Pourtant, tant qu’il y a des cinéphiles comme Bill et Ted La star Alex Winter, prête à donner un coup de main et à faire tourner les roues, espère que le réseau durera dans sa troisième décennie et au-delà. Et avec certains des propres films de Winter, comme Les garçons perdus, le Bill et Ted série, et même sa comédie classique culte Paniqué tous les classiques qui pourraient se retrouver sur TCM à un moment donné dans le futur, une nouvelle génération de fans sera également exposée à la plate-forme. (Cependant, le fait que la gamme TCM soit liée à la plate-forme HBO Max aide sûrement un peu ces chances.)