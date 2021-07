Le président de l’Association des pilotes de Grand Prix, Alex Wurz, estime que décider des règles exactes d’engagement en cas de dépassement est une tâche difficile, en raison de la spécificité de chaque collision de conducteur.

À son avis, Wurz pense que la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone était considérée comme un incident de course – en particulier lorsque la responsabilité ne semblait pas claire dans cette situation.

Le responsable du GPDA est en contact régulier avec les pilotes et passe en revue certaines situations sur la façon dont ils se battent sur la piste, en faisant participer la FIA à leur conversation pour essayer de clarifier si possible.

Mais malgré cela, Wurz admet qu’il n’y a pas grand-chose à faire en raison de la volatilité d’un environnement de course.

“C’est vraiment difficile car il y a juste une infinité (sic) de possibilités”, a déclaré Wurz à Sky Sports News, lorsqu’on lui a demandé si les règles de dépassement et de course difficile pourraient être mieux expliquées ou encadrées pour les pilotes.

“Le GPDA s’assoit avec la FIA et traverse de nombreuses situations, accidents et incidents et aide à avoir une compréhension commune de ce qui est acceptable et non acceptable.

« Mais, bien sûr, il y a l’« incident de course » et à mon avis c’est ce qui s’est passé à Silverstone. Ces deux pilotes couraient dur, et ils ont eu des contacts et, à mon avis, c’était un incident de course.

« Il y a toujours un éventail de pourcentages qui sont plus ou moins fautifs, mais en fin de compte, ce n’est pas très clair et c’est donc un incident de course.

“Si c’est dans ce territoire de ligne grise, c’est là que je pense personnellement que la description de l’incident de course est la meilleure à utiliser.”

La voiture de Max ressemblait peut-être à ça à Silverstone, mais Red Bull utilisera en quelque sorte le même groupe motopropulseur Honda en FP1 vendredi 😳https://t.co/HOKx6weftL #F1 pic.twitter.com/HDGf2RFrpL – Planète F1 (@Planet_F1) 28 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour son rôle dans la collision lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais la sanction a été fortement débattue dans le monde de la Formule 1.

Les commissaires sportifs ont déjà été critiqués pour leur gestion de plusieurs batailles sur piste en Autriche, avec des pénalités de cinq secondes généreusement distribuées autour du Red Bull Ring.

En ce qui concerne la façon dont les commissaires gèrent les situations, Wurz dit qu’ils travaillent ensemble pour trouver plus de cohérence dans la façon dont les incidents sont examinés, mais ils ne sont pas en mesure d’identifier les sanctions universelles car chaque collision ou infraction est unique à sa manière – même si elles semblent similaires. à première vue.

“Nous discutons entre les pilotes et il y a un peu de marge d’amélioration pour le rendre plus cohérent entre les différents commissaires et entre les situations”, a-t-il déclaré.

«Mais, honnêtement, lorsque vous commencez à regarder en détail des situations, plusieurs fois, elles se ressemblent et se ressemblent, mais elles sont différentes.

« Peut-il y avoir plus de cohérence ? Oui. C’est ce sur quoi nous travaillons vraiment avec la FIA et nous saluons leur effort d’avoir de multiples réunions entre tous les commissaires sportifs pour se réunir, examiner les incidents, puis porter un jugement entre eux et essayer d’améliorer le rendement collectif.

« Est-ce que ce sera toujours un million de pour cent juste ? Non, nous n’en sommes pas encore là, mais bien sûr le but est d’être le plus juste possible.