Alex Wurz pense que Michael Masi « n’a rien fait de mal » à Abu Dhabi

Alex Wurz ne pense pas que Michael Masi ait fait quoi que ce soit de mal ou en dehors du règlement à Abu Dhabi.

A quelques tours de la fin de la saison, Lewis Hamilton menait la course sous la Safety Car avec Max Verstappen en P2, mais cinq voitures intermédiaires se trouvaient entre les deux prétendants au titre.

Étant donné que les deux seules options étaient apparemment soit de laisser toutes les voitures doublées dépasser et se défaire, ce qui signifie que la course se terminerait sûrement derrière le SC, ou de les laisser là où elles étaient, il semblait presque certain que la victoire et le titre seraient ceux de Hamilton.

Cependant, Masi a ensuite pris la décision très peu conventionnelle de n’autoriser que les voitures entre les premiers et personne d’autre à dépasser afin que la course puisse se terminer dans des conditions de course et Verstappen serait juste derrière Hamilton.

Le Néerlandais l’a finalement dépassé pour sceller le titre, et Masi a été fortement critiqué par Mercedes et bien d’autres pour sa gestion de la situation, beaucoup estimant qu’il avait enfreint les règles pour organiser une arrivée en tribune.

Le président du GPDA, Wurz, ne pense pas que le directeur de course ait fait quelque chose de mal.

« Pas avec les règlements sportifs, pas avec des contradictions », a-t-il déclaré à Speedweek.

« Mais il y a des situations et des paragraphes qui peuvent être interprétés d’une manière ou d’une autre. C’est ce qui a donné lieu à ces situations ambiguës. Mais cela a toujours existé dans le sport, où les arbitres, qui sont humains, prennent des décisions en quelques fractions de seconde.

« Dans l’ensemble, c’était une situation extrêmement difficile pour un directeur de course avec la pression des réseaux sociaux et des médias de masse, mais je considère que la performance de Michael est extrêmement solide. Il connaît très bien le règlement sportif.

Toto Wolff : « Il faut refaire le tour d’avant, ce n’est pas bien. Michael Masi : « Toto, ça s’appelle une course automobile. Nous avons fait des courses automobiles. » Le directeur de course arrive chaud là-bas 🔥#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/AkPyWYOTAb – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Au cours du dernier tour et de l’arrivée de la course, Toto Wolff a pu être entendu crier après Masi à la radio, lui disant qu’il avait tort et qu’il devait passer l’ordre d’arrivée à la fin de l’avant-dernier tour le résultat.

Ce n’était pas la première fois cette année qu’un membre de l’équipe était entendu critiquer Masi, et Wurz n’est pas fan de tels messages diffusés au public comme ils l’ont été en 2021.

« La façon dont la saison a atteint son point culminant a également été si difficile », a-t-il ajouté.

« La FIA est également dans ce processus d’ouverture et de transparence, mais j’y vois une ligne très fine. Si j’étais eux, je reculerais un peu. Pour ces informations sur les affaires entre les chefs d’équipe et la direction de course, je ferais ce que Charlie a fait et ne le diffuserais pas.

« Ce n’est pas très différent d’avant, mais la situation a souvent été précaire cette année. »