Alex Wurz se prépare à d’autres accidents de Lewis Hamilton/Max Verstappen

L’ancien pilote de F1 Alex Wurz ne pense pas que Monza ait été la dernière collision que nous verrons entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Monza a marqué le deuxième grand shunt de 2021 pour les deux protagonistes du titre, celui qui les a tous deux éliminés du Grand Prix d’Italie.

Un arrêt au stand de 11 secondes pour Verstappen, couplé à une visite délicate au garage Mercedes pour Hamilton, a créé la tempête parfaite pour que les deux pilotes se défient dans la chicane d’ouverture alors que Hamilton ressortait sur la piste.

Après avoir pris la ligne extérieure dans le virage 1, Verstappen a été secoué dans Hamilton par le trottoir de saucisses au virage 2, entraînant un abandon de piste pour les deux pilotes alors que le Red Bull de Verstappen s’est retrouvé échoué sur la Mercedes de Hamilton dans le gravier.

Avec huit manches de la saison restantes, cette chute de titre continue de s’intensifier, et Wurz, qui est président de l’Association des pilotes de Grand Prix, pense que les accidents se poursuivront.

“Je pense [it’s] très probablement, pour être honnête, les deux doivent marquer leur territoire », a déclaré Wurz à Sky Sports News au sujet de nouvelles collisions entre Hamilton et Verstappen.

«C’est du sport, si vous regardez la boxe, le football, le handball, quoi qu’il en soit – quand deux grands se réunissent, ces choses se produisent.

« En dehors de la voiture, je parle aux deux et ils se parlent, et ils ont un grand respect l’un pour l’autre, ce qui est vraiment agréable à voir.

“Mais de l’autre côté, sur la piste, c’est” hé, nous sommes ici pour nous battre, nous sommes ici pour gagner le championnat du monde de Formule 1 “. C’est l’un des titres les plus prestigieux que l’on puisse avoir dans le monde du sport.

«Ils doivent se battre, cela fait partie du jeu. Espérons avec le respect dont ils ont besoin pour leur propre équipe et leurs propres résultats, et pas seulement les uns pour les autres, car pour finir premier, il faut finir, donc ils ne peuvent pas se permettre trop de chutes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il interviendrait pour dire un mot et conseiller les deux pilotes, Wurz a répondu : « Il y aura une conversation mais vous devez vous séparer d’être dans la voiture et de prendre de telles décisions.

« Ce ne sont que des humains, et ils étaient en colère, tous les deux à cause de mauvais arrêts aux stands et du déroulement de la course, et vous savez que vous n’avez qu’une seule opportunité.

“Dans ce cas, peut-être que dans une certaine mesure, les deux ont craqué sous cette pression et se sont réunis.”