Alex Wurz voit « une marge d’amélioration » après la finale d’Abu Dhabi

Alex Wurz, président de l’association des pilotes de Formule 1, a déclaré qu’un « cadre solide » devait être établi dans le sport après le très controversé Grand Prix d’Abou Dhabi.

La décision de Race Control d’autoriser uniquement les voitures doublées entre Lewis Hamilton et Max Verstappen de se défaire d’elles-mêmes et de créer efficacement une épreuve de force d’un tour après une période de Safety Car restera certainement longtemps dans les mémoires.

Il avait d’abord semblé que la course se terminerait derrière la voiture de sécurité, mais ce changement d’avis soudain a permis à Verstappen, avec des pneus beaucoup plus frais que Hamilton qui avait dominé la finale de la saison jusque-là, de remporter la victoire et le championnat du monde. le chauffeur Mercedes.

Bien que Wurz soit d’accord avec la décision initiale de déployer la voiture de sécurité après l’accident de Nicholas Latifi, il n’était pas fan de la décision qui a suivi.

« L’appel à une voiture de sécurité après l’accident de Nicholas Latifi était conforme au protocole et aux meilleures pratiques, donc justifié du point de vue de la sécurité et de la réglementation sportive », a déclaré Wurz à PlanetF1.

« D’autres options comme la voiture de sécurité virtuelle ou le drapeau rouge auraient pu être appliquées, mais un SC semblait l’appel le plus approprié et le plus probable.

« Inverser l’annonce « les voitures ayant fait un tour à ne pas faire de tours » pour passer en un tour à « certaines voitures à ne pas faire de tours » et la gestion conséquente de ce processus SC était un territoire inexploré et en tant que tel, je ne suis pas un fan de cette décision. »

Mis à part les décisions, Wurz pense que Verstappen et Hamilton auraient été des champions du monde dignes et, avec la poussière qui commence enfin à retomber sur la finale de la saison, le moment est maintenant venu de mettre en œuvre de nouveaux processus pour garantir qu’un « terrain de jeu équitable » puisse exister et être maintenu. en Formule 1.

« Je pense que Max est un grand pilote et mérite le titre, mais Lewis aussi », a ajouté Wurz.

« J’aurais aimé que nous ayons eu une décision sur la couronne du Championnat du monde 2021 sans influence de tiers.

« Mais comme nous ne pouvons pas remonter le temps et que Mercedes abandonne son appel, nous devons vivre avec cette situation et viser à en tirer le meilleur parti maintenant, en tirer des leçons et nous assurer que la prise de décision est optimisée.

« Les principales parties prenantes doivent travailler ensemble pour garantir que nous avons un cadre et un processus solides en place pour refléter le principe et l’esprit de tout ensemble de règles, pour avoir un terrain de jeu équitable, garantir que des événements sportifs équitables se déroulent sur la base d’un processus de prise de décision clair. et le protocole même pour des situations aussi rapides et difficiles que celles que nous avons vues à Abu Dhabi.

« Bien sûr, rarement une situation de course peut être comparée exactement à d’autres situations et décisions, donc cela reste difficile, et il y aura toujours une zone grise, mais l’objectif collectif doit être de la réduire au mieux, de soutenir le les personnes et la prise de décision.

« En fin de compte, aider le sport à être une compétition sportive équitable des meilleurs pilotes et équipes du monde. »

Il avait déjà été rapporté que Wurz estimait que le directeur de course de F1 Michael Masi n’avait « rien fait de mal », mais ces citations attribuées étaient liées au scénario du drapeau rouge de la course de Djeddah et à la décision de remanier les positions de redémarrage d’Esteban Ocon, Max Verstappen et Lewis Hamilton pendant la période du drapeau rouge.