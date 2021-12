Alex Zanardi est sorti de l’hôpital après 18 mois pour récupérer à la maison

Alex Zanardi est maintenant sorti de l’hôpital 18 mois après qu’un grave accident de vélo à main l’a laissé en soins intensifs, a confirmé sa femme Daniela.

Zanardi a été placé dans le coma après être entré en collision avec un camion lors d’une course l’année dernière, et la famille a été indignée lorsque la personne qui la conduisait a été innocentée de tout acte répréhensible.

L’ancien pilote de Formule 1 et quadruple médaillé d’or paralympique a depuis subi plusieurs opérations chirurgicales, mais est désormais en mesure de poursuivre sa rééducation depuis chez lui.

Daniela a déclaré qu’il avait quitté l’hôpital « il y a quelques semaines » et a confirmé lors d’une conversation avec BMW que s’il était toujours possible qu’il ait des revers, il recevait maintenant des soins dans un environnement plus confortable.

« La reprise continue d’être un long processus », a-t-elle déclaré. « Le programme de rééducation mené par des médecins, des kinésithérapeutes, des neuropsychologues et des orthophonistes a permis des progrès constants.

«Bien sûr, les revers sont là et peuvent encore se produire. Parfois, il faut aussi faire deux pas en arrière pour faire un pas en avant. Mais Alex prouve encore et encore qu’il est un vrai combattant.

« Une étape importante a été qu’Alex a pu quitter l’hôpital il y a quelques semaines et est maintenant de retour à la maison avec nous. Nous avons dû attendre très longtemps pour cela et sommes très heureux qu’il soit possible maintenant, même s’il y a encore des séjours temporaires dans des cliniques spéciales prévus à l’avenir, de mener des mesures de rééducation spéciales sur place.

Daniela a déclaré plus tôt dans l’année que le pilote de course devenu paralympien était toujours incapable de parler, mais il traverse toujours son rétablissement étape par étape, et elle a pris le temps de remercier ceux qui lui ont envoyé des messages aimables tout au long d’une période difficile pour lui. et sa famille.

« Vous ne pouvez toujours pas prédire comment son rétablissement se développera davantage », a-t-elle ajouté. « C’est encore un chemin long et difficile qu’Alex aborde avec beaucoup de combativité.

« C’est une grande aide pour lui et pour nous que nous recevions autant de soutien sur cette voie, pas seulement de la part des médecins et des thérapeutes qui travaillent intensément avec lui. Nos amis sont toujours là pour nous. Cela inclut la famille BMW Group sur laquelle nous pouvons toujours compter et qui est fermement à nos côtés également en cette période difficile.

«Nous sommes très reconnaissants envers tout le monde pour cela et pour bien plus encore, car ces liens solides nous donnent une énergie supplémentaire. Cela vaut également pour la sympathie continue que nous recevons des pilotes de course, des fans et des connaissances du monde entier.

« Nous aimerions exprimer un grand » Grazie « à tous ceux qui envoient leurs bonnes pensées et leur pouvoir à Alex. »