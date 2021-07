Alexa, allume la cafetière : cette prise connectée à 7,99 € est une aubaine sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des moyens les plus simples de rendre notre maison intelligente est d’acquérir l’une des prises intelligentes que l’on trouve à tout petit prix et qui nous permettra, entre autres, de programmer l’allumage et l’extinction des lumières dans chacune de nos pièces, que nous soyons chez nous ou non.

L’une des prises intelligentes les plus réussies sur Amazon est la Tenda SP3, et maintenant il peut être trouvé avec une remise juteuse de 60%, avec laquelle vous pouvez obtenir quelques unités à plus de la moitié du prix par rapport à avant, afin que vous puissiez installer l’une de ces prises dans chacune de vos pièces.

Cette prise Wi-Fi intelligente Tenda SP3 est à seulement 7,99 € et est réduit par rapport au précédent 19,99 €, avec lesquels ces 12 € de réduction par unité que vous pourrez acheter dans un produit que vous recevrez chez vous en quelques jours sont très remarquables.

Cette prise intelligente Tenda SP3 nous permettra de contrôler à distance toutes les pièces de notre maison où que nous soyons.

D’autre part, il prend également en charge la commande vocale en utilisant à la fois Assistant Google comme Alexa afin que nous puissions utiliser chacun de nos appareils électroniques où que nous soyons.

C’est extrêmement intéressant mode absent, car si on part en vacances maintenant, on peut le programmer pour que les appareils branchés sur la prise s’éteignent ou s’allument à certaines heures, pour éviter que des voleurs s’approchent en pensant qu’il y a du monde dans la maison.

De plus, il a un intérêt Mode économie d’énergie Grâce à la fonction de minuterie qui permettra d’éteindre ces appareils à un certain moment, au cas où nous nous endormons en regardant la télévision, nous nous réveillons avec les lumières complètement éteintes.

