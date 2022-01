« Alexa, atterrit sur la Lune »: l’assistant d’Amazon sera utilisé dans la mission Artemis de la NASA | Vie

Alexa ne sert pas qu’à perdre de la musique, à nous raconter une blague ou à nous dire combien de temps cela prendra demain. Il part en voyage sur la Lune !

Dans missions sur la lune Dans les années 1960 et 1970, les ordinateurs qu’ils utilisaient étaient des milliers de fois plus lents qu’une montre connectée.

La prochaine mission sur la Lune utilisera ordinateurs beaucoup plus sophistiqués, mais qui à nos yeux sont déjà une antiquité : ils auront 2002 processeurs.

La raison en est qu’ils ont subi des milliers de tests au fil des ans et doit être protégé contre les radiations et les températures extrêmes, alors ils doivent être fiables, les puces nouvellement publiées ne peuvent pas être utilisées.

Ces ordinateurs vieux de 20 ans auront installé un logiciel appelé Callisto, créé par Lockheed Martin.

Callisto est composé de l’assistante Alexa, et un logiciel de visioconférence appelé Webex, créé par Cisco.

C’est une version d’Alexa créée pour fonctionner sur ordinateurs à partir de 2002, et elle peut aussi le faire de manière autonome, sans connexion internet, car il y aura des moments où la communication avec la Terre sera perdue, de l’autre côté de la Lune.

Alexa a également été adapté pour accepter les délais de 2 secondes entre la Terre et la Lune, et d’ignorer les moteurs du navire et d’autres bruits venant de l’espace, selon le communiqué de presse d’Amazon.

L’assistante virtuelle Alexa devient ainsi un membre d’équipage de plus que se rendra sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis de la NASA.

La tâche d’Alexa sera communiquer avec la base sur Terre, Oui lancer divers instruments à l’aide de commandes vocales.

La Mission Artémis ou L’armoise Objectifs de la NASA envoyer des astronautes sur la Lune en 2024 ou 2025.

Mais avant cela, plusieurs missions préparatoires non habitées doivent être effectuées.

Après quelques retards, on s’attend à ce que la mission Artemis I décolle en mars prochain. Le vaisseau spatial sans pilote Orion, avec Alexa comme assistante, fera le tour de la Lune.

Depuis la base, ils communiqueront à distance avec Alexa pour tester le logiciel.

Le but ultime est que L’assistant d’Amazon accompagne les astronautes et les aide à communiquer et contrôler certains systèmes non critiques avec la voix, pour vous faciliter la tâche.

Les fusées Blue Origin ne se rendront peut-être pas sur la Lune, mais au moins Jeff Bezos verra l’une de ses créatures, Alexa, atterrir sur notre satellite.