Alexa Bliss de la WWE s’absenterait de la télévision, mais pourquoi ?

Les lutteurs de la WWE prennent tout le temps des mini-interruptions de la télévision, il est donc également possible qu’Alexa Bliss ait prévu de petites vacances depuis un certain temps maintenant. Extreme Rules a eu lieu dans la ville natale de Bliss, Columbus, Ohio, ce serait donc un excellent endroit pour elle pour descendre de la tournée et passer un congé bien mérité. Mais en attendant de voir si et comment l’organisation répond à cette rumeur, je ne serai pas non plus surpris si Bliss apparaît à Raw et au draft imminent, avec ou sans Lilly 2.0 à ses côtés.