Alexa dans votre voiture pour 19,99 $, 2 offres Amazon cachées, 114 $ AirPods 2, 14 $ casserole antiadhésive, 89 $ caméra drone, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La rentrée scolaire bat son plein. Désolé, étudiants, mais vos vacances d’été sont presque terminées. C’est évidemment une déception, mais c’est aussi une opportunité incroyable d’économiser une tonne d’argent sur tout et tout ce à quoi vous pouvez penser. Ici, nous avons rassemblé toutes les meilleures affaires de lundi.

Les offres d’aujourd’hui incluent des offres cachées sur Amazon, des AirPods 2, une poêle à frire antiadhésive la plus vendue, un superbe drone caméra pliable, et plus encore

Voici quelques faits saillants :

Découvrez tout cela et plus encore en parcourant toutes les meilleures offres du jour ci-dessous !

Apple AirPods avec étui de chargement (filaire) Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 113,99 $ Vous économisez : 45,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (60%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Poêle à frire antiadhésive Carote de 8 pouces avec revêtement en granit Prix catalogue : 16,99 $ Prix : 13,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

DEERC Drone avec caméra 1080P HD FPV Vidéo en direct 2 piles et étui de transport Prix catalogue : 98,99 $ Prix : 89,10 $ Vous économisez : 9,89 $ (10 %) Acheter maintenantCode promo : V2OAEDK3 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 129,98 $ Vous économisez : 69,02 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tuff & Co. Crystal Clear iPhone Case Testé de qualité militaire Prix: 15,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Hyundai HyFlip 11.6 Prix catalogue : 259,99 $ Prix : 229,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Thinnote-A 14.1 Prix catalogue : 239,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Buds (2e génération) Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Buds (2e génération) Écouteurs sans fil avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 139,99 $ Prix : 109,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écran intelligent Echo Show 5 (2e génération, version 2021) avec Alexa et appareil photo 2 MP Prix catalogue : 84,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Couverture réfrigérante Elegear pour lit/canapé, fibres de refroidissement japonaises Q-Max 0.4 Arc-Chill Prix catalogue : 38,99 $ Prix : 30,99 $ Vous économisez : 8,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cuiseur de précision sous vide culinaire Anova Nano | Bluetooth | 750W | Application Anova incluse Prix catalogue : 129,00 $ Prix : 99,00 $ (99,00 $ / compte) Vous économisez : 30,00 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Chargeur sans fil Anker, pack de 2 pads PowerWave, jusqu’à 10 W Prix catalogue : 23,99 $ Prix : 18,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Carte mémoire SanDisk Ultra MicroSDXC UHS-I 1 To avec adaptateur – 120 Mo/s Prix catalogue : 229,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Thermomètre à viande Bluetooth intelligent Govee avec portée de 196 pieds Prix catalogue : 25,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 3,90 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

VIVOHOME Électrique Portable Compact Comptoir Machine à glaçons automatique Prix catalogue : 269,99 $ Prix : 119,99 $ Vous économisez : 150,00 $ (56%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Google Wifi – AC1200 – Système WiFi maillé – Routeur Wifi 3 Pack Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Dot (3e génération) – Haut-parleur intelligent avec Alexa – Charcoal Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Prix catalogue : 399,00 $ Prix : 324,98 $ Vous économisez : 74,02 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 399,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tout nouveau téléviseur Toshiba 50 pouces 50C350KU série C350 LED 4K UHD Smart Fire Prix catalogue : 469,99 $ Prix : 369,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tout nouveau téléviseur Toshiba 55 pouces 55C350KU série C350 LED 4K UHD Smart Fire TV Prix catalogue : 519,99 $ Prix : 409,99 $ Vous économisez : 110,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.