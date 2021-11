Alexa Dellanos a l’air coquette dans une robe moulante depuis son canapé | INSTAGRAM

L’un des modèles qui a toujours ses fans en attente de nouveau contenu est Alexa Dellanos, la belle fille de Myrka dellanos qui a acquis sa propre notoriété en partageant des contenus incroyables sur ses réseaux sociaux dans lesquels il montre que le mannequinat est son truc, avec l’une des figures préférées des internautes et bien sûr une beauté et un charisme inégalés.

A cette occasion, la jeune femme s’apprête à revêtir une vêtement vert et de le modéliser dans le confort de votre sofa, pieds nus et les cheveux lâchés dans ce qui semble être l’une de ses nuits de détente après être sortie quelque part.

La jeune femme était parfaitement composé Et avec des cheveux pratiquement parfaits, elle ressemble toujours à une princesse et ses fans admirent à quel point elle parvient à les dorloter.

Même s’il ne télécharge pas de photos tous les jours, c’est un plaisir de Instagram, où elle a réussi à recueillir des centaines de milliers de likes et aussi des commentaires où ses collègues mannequins la félicitent et où ses fans expriment également tout l’amour et l’admiration qu’ils ont pour elle.

La jeune NOUS Elle continue d’exprimer son grand plaisir pour cette course qui l’a comblée de bonheur, elle profitait d’une belle nuit et elle a aussi partagé un peu avec nous à travers ses histoires.



Alexa Dellanos s’est exhibée dans le confort de son canapé dans cette jolie robe verte. Instagram @ alexadellanos

Il y a quelques heures à peine, il a partagé avec nous qu’il prenait un café et profitait de ce beau dimanche, se relaxant toujours et profitant de toutes les réalisations qu’il avait obtenues grâce à beaucoup d’efforts et de dévouement.

Mais non seulement elle se reposait, mais aussi en dépit d’être un week-end, elle continue ses routines d’exercice, démontrant le grand dévouement et l’engagement qu’elle a pour elle-même, elle ne manque pas un seul moment pour rester en bonne santé.

Nous vous recommandons Show News pour que vous continuiez à profiter de cette belle jeune Américaine, Alexa Dellanos, qui a également reçu de nombreux commentaires négatifs sur sa façon de travailler mais a montré qu’elle se dévouait simplement à la poursuite de ses rêves et continuera de le faire.