Alexa Dellanos a-t-elle eu plus de buste?

Alexa Dellanos, fille de la journaliste et animatrice de télévision Myrka Dellanos, a déclenché une vague de rumeurs après avoir téléchargé une photo de Noël provocante sur son Instagram.

L’influenceuse de 28 ans apparaît enveloppée dans une robe rouge décolletée. « Joyeux Noël, je vous aime tous », a-t-elle écrit à ses plus de 5,4 millions de followers, qui l’ont rapidement remplie d’éloges. Cependant, il y avait ceux qui regrettaient qu’il continue d’augmenter son buste.

« N’ajoutez pas plus à cette femme, ils vous exploiteront », a déclaré un internaute à propos de son buste bombé. Alors que d’autres n’étaient chargés que de vanter sa beauté et sa silhouette sinueuse. « Joyeux Noël belle poupée » et « Tu es si belle », étaient quelques-uns des commentaires.

Le mannequin est devenu un véritable sex-symbol des réseaux sociaux, se distinguant par ses images audacieuses et son style de vie luxueux, qui l’ont amenée à voyager vers les destinations les plus rêvées au monde.

Dans diverses images, l’influenceuse montre fièrement ses attributs et ses followers explosent en commentaires élogieux.

L’évolution qu’a eue son apparence physique en a impacté plusieurs, puisqu’elle est passée d’une jeune femme plutôt modeste à un corps de plus en plus voluptueux, que beaucoup louent, mais inquiète d’autres.

L’une d’entre elles était l’ancienne Miss Univers Alicia Machado, qui en 2020 n’a pas pu s’empêcher de commenter les opérations chirurgicales subies par la jeune influenceuse.

« Pauvre fille, quand je passe 40 je ne veux pas imaginer le phénomène qui va devenir. Espérons que ce qui est implanté n’entraîne pas de conséquences secondaires comme tout ce qui a été découvert. La façon dont la beauté se défigure me fait peur. Que Dieu vous bénisse ! », a-t-elle écrit dans des déclarations publiées par People en Español, déclenchant une polémique qui l’a finalement amenée à devoir s’excuser.

À l’occasion, Machado a expliqué que ses commentaires n’étaient basés que sur son inquiétude pour la jeune fille. « Je ne savais même pas qui était cette personne, j’ai vu l’image et elle m’a sauté dessus. Cela m’a frappé d’un coup, car ce n’est clairement pas naturel. Ce n’est pas contre elle loin de là. Je parle de mon expérience personnelle. J’ai eu une très mauvaise expérience avec les implants mammaires », a-t-il déclaré dans des déclarations au programme Despierta América et publiées par le journal El Comercio.

« Je présente des excuses publiques à Alexa, si elle s’est sentie offensée, mais bon, avec tout mon amour en tant que mère – je l’ai aussi rencontrée étant enfant – C’est simplement un bon conseil, d’une dame comme moi, qui a subi une intervention chirurgicale pour six Parfois le produit de mauvaises prothèses, ma reine », a-t-il déclaré dans des déclarations publiées par El Comercio.