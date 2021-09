Alexa Dellanos dans le gymnase capturée par derrière lors d’exercices | INSTAGRAM

L’une des activités préférées de la belle maquette et influenceur américain Alexa Dellanos fréquente le gymnase et cherche à la garder chiffre le plus attractive possible, il y parvient toujours et le montre dans son profil.

A cette occasion la belle jeune femme était chargée de partager avec nous qu’elle faisait de l’exercice dans l’un de ses routine plus intense et a décidé que ce serait une excellente idée pour eux d’enregistrer un vidéo d’elle la pratiquant exercices.

Mais les vidéos n’étaient pas du tout courantes, car dans l’une d’elles il apparaît dans le gym, totalement par derrière et avec un pantalon si serré que ses charmes sont devenus le plus grand centre d’attention et de divertissement de son admirateurs.

De plus, il nous a également montré comment il maintient ces charmes par derrière donc solidifier et en bonne santé en faisant des exercices spécialement pour eux, une vidéo que leurs fans ont appréciée, partagée et appréciée au maximum.

Bien sûr, ces vidéos étaient parfaites pour ses fans qui n’ont cessé d’admirer la grande beauté de la jeune femme qui ne tarde pas une seconde à partager ce type de contenu, même si elle reçoit des commentaires pas si positifs à son sujet.

Cependant, il est important de se rappeler qu’auparavant Alexa Dellanos faisait une pause et cela pourrait être grâce à tous les commentaires négatifs qu’elle a reçus pour le type de divertissement qui se télécharge sur ses réseaux sociaux, beaucoup le considérant comme manquant de talent.

La réalité est qu’Alexa a toujours rêvé d’être mannequin et maintenant qu’elle l’a réalisé, elle ne cessera de se montrer et de travailler avec les marques qu’elle admire tant, toujours prête à travailler.

Beaucoup considéraient qu’elle aurait dû suivre les traces de sa mère Myrka Dellanos, qui est une célèbre présentatrice de Telemundo et considérée comme une excellente communicatrice avec beaucoup de talent, alors ils attendaient beaucoup de sa fille.

Chez Show News, nous savons que la chose la plus importante pour Alexa Dellanos est de se sentir bien dans sa peau, nous la soutiendrons donc et partagerons avec vous ce chemin quelque peu différent, mais qu’elle a toujours rêvé de pouvoir faire et maintenant elle le fait pour son public bien-aimé. .