Alexa Dellanos délimite les charmes dans une robe colorée ouverte

Une des modèles américains la plus belle et la plus aimée des internautes est Alexa Dellanos qui a une base de fans fidèles qui l’ont toujours soutenue depuis qu’ils l’ont rencontrée et réalisé que le la modélisation Est sa passion.

Cette fois, nous aborderons un coquette et nouvelle photographie et partagé dans son Instagram officiel celui avec lequel elle a montré son grand amour pour revenir sur les réseaux sociaux plein d’énergie et désireux de dorloter son public avec les photographies les plus coquettes possibles.

Il s’agit d’une photographie sur laquelle elle apparaît assise sur un voiture de sport juste au moment où elle était assise sur le siège bleu dans lequel elle rechargeait son silhouette attrayanteElle portait une belle robe colorée qui a une ouverture latérale qui se transforme et traverse tout le vêtement.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Alexa Dellanos modèles très beaux et sportifs, 1 belle vue

Bien sûr aussi ses cheveux, son joli visage, sa se réconcilier parfait et son silhouette de rêve Ils étaient chargés de montrer que son retour est la meilleure chose qui soit arrivée à ses fans.

Grace à flirt instantané Il a obtenu plus de 52 000 likes en quelques heures, une pièce de divertissement qui montre le grand amour qu’il porte à sa carrière et à sa vie dans ces moments où il a obtenu un succès qu’il n’aurait jamais imaginé.

Il est très important de se rappeler qu’il y a quelques semaines à peine, il était totalement absent de ses réseaux sociaux laissant complètement tous ceux qui l’attendaient un peu abandonnés, cependant, comme sa meilleure amie Lyna Pérez le lui a dit dans les commentaires, il est de retour. rester.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Beaucoup pensaient que grâce aux commentaires négatifs des internautes, elle traversait une période difficile, cependant, elle prenait juste de petites vacances pour se reposer de tout pour être très bien avec elle-même et revenir avec toute l’attitude.

Il est également important de souligner qu’elle est la fille de l’un des présentateurs les plus professionnels et les plus appréciés de Telemundo Mirka Dellanos. le plus, qui est le mannequinat devant les caméras et continue de croître dans ce domaine.