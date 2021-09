Alexa Dellanos en maillot de bain, dévoile ses coulisses

Après tant d’années de pratique, la belle modèle américain Alexa Dellanos lui a montré grande expérience dans les séances photographiques de modélisation dans plusieurs d’entre elles toujours avec des scénarios différents, mais bien sûr en comptant sur son meilleur pose.

Cette fois c’est un vidéo qu’il plaçait dans ses récits dans lesquels il révélait les coulisses d’un de ses Séances de photos plus récente, celle dans laquelle on a pu voir qu’elle faisait preuve de créativité en plaçant des éventails de manière à ce que ses cheveux volent lorsqu’elle a été capturée.

Cela donne un effet très intéressant à l’image, car il semble que les cheveux volent en fait à travers un vent Naturel, cependant, étant donné qu’il s’agit d’un studio photo, il doit être créé d’une manière ou d’une autre.

C’est ainsi qu’Alexa a de nouveau partagé sa beauté en s’accroupissant en posant dans un maillot de bain qui lui a permis de montrer sa silhouette de la manière la plus coquette qu’elle puisse imaginer.

Ses fans ont rapidement apprécié la vidéo et certains d’entre eux l’ont partagée sur leurs comptes de fans, où ils ont mis le images favoris de la jeune femme pour qu’elle soit plus ou mieux observée en plus du fait que dans les histoires elles disparaissent au bout de 24 heures.

C’est ainsi que le célèbre fille de Myrka Dellanos Il confirme à nouveau qu’il aime beaucoup son travail car devant un appareil photo et collaborer avec un photographe professionnel est une de ses passions, une de ses activités préférées dans ce monde.

Cependant, tout le monde n’accepte pas cette façon de travailler de la jeune femme, certains considèrent qu’elle devrait voir sa mère suivre ses traces et devenir une présentatrice comme elle, considérant que le mannequinat n’est pas un talent, mais cela nous a montré qu’il faut un beaucoup de talent et de dévouement pour arriver là où vous êtes.

Certains de ses fans ont eu peur il y a quelques semaines lorsqu’il a complètement disparu de ses réseaux sociaux, il n’a téléchargé aucune histoire, bien que plus tard il ait averti qu’il ne vous donnait qu’une pause.

Pour le moment, je n’ai placé aucune nouvelle histoire ou publication, il pourrait donc y avoir une autre courte pause, une pratique qui pourrait affecter un peu sa croissance, car plus l’audience est constante, mieux c’est de continuer à fréquenter votre profil pour la soutenir.

