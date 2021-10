Alexa Dellanos en tenue moulante, charmes devant le miroir | INSTAGRAM

Une des modèles américains la plus belle et la plus aimée du public Internet est Alexa Dellanos la belle fille de Myrka Dellanos présentateur de Telemundo, qui lui a permis de se faire connaître plus facilement ainsi qu’à quel point une créatrice de contenu coquette est très bonne dans ce qu’elle fait.

A cette occasion, la belle jeune femme était chargée de montrer sa superbe silhouette depuis un dressing juste devant le miroir, elle a donc réussi à partager ses meilleurs angles à la fois de face et de dos, elle a utilisé un bel ensemble de vêtements serrés.

La jeune femme était chargée de conquérir ses fans avec ce divertissement dans lequel elle observait directement la caméra et montrait cette belle silhouette qu’elle a obtenue après des heures d’exercice dans la salle de gym, bien sûr, une alimentation équilibrée et peut-être aussi un peu d’aide de quelqu’un chirurgien.

Pour la seconde des images, elle est également apparue avec ses courbes marquées et prête à être appréciée par ses fans, tenant ses cheveux. blond et bien sûr donner un angle différent pour que tout le monde sur internet apprécie ce beau geste.

Jusqu’à présent, il y a plus de 53 000 personnes qui ont donné à leurs goûts un assez bon nombre qui montre que vous avez un public fidèle qui vous soutient à tout moment.

Alexa Dellanos partage sa beauté sous ses meilleurs angles.

Bien entendu, la jeune femme nous a également parlé de cette publication à travers ses stories, un endroit où elle pratique également ses données d’influenceurs et partage que certains vêtements d’une boutique en ligne sont arrivés chez elle où vous pouvez vous les procurer aussi.

Elle a eu la visite de sa mère et elle a supposé que son chien et elle s’entendaient à merveille, de nombreux utilisateurs lui demandent de prendre plus de photos avec sa mère car les deux ensemble sont encore plus beaux qu’ils ne le sont individuellement mère et fille prouvant que la beauté court dans la famille et que l’attitude de créer du divertissement est dans leurs gènes.

Il y a quelques semaines, il était absent de son profil, alors ses followers craignaient qu’il ne revienne pas sur son compte officiel et beaucoup pensaient que c’était une réponse à tant de commentaires qu’il n’était pas tout à fait d’accord avec la façon dont cette beauté doit générer revenu Une fille qui considère qu’elle devrait suivre les traces de sa mère Myrka Dellanos.

Depuis qu’elle était petite, Alexa Dellanos rêvait d’être mannequin et maintenant qu’elle y est parvenue et que c’est réussi, on se doute fort qu’elle le quitterait pourtant sûrement elle prenait une petite pause pour revenir avec toute l’énergie, comme nous avons pu l’apprécier dans cette belle et nouvelle publication qui est venue nous remonter le moral ce mercredi.