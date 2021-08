Alexa Dellanos est magnifique dans une tenue en soie avec une fente | INSTAGRAM

Après avoir été disparue depuis quelques semaines Alexa Dellanos, la belle modèle américain est revenu à sa réseaux sociaux et il est venu avec toute l’énergie nécessaire pour continuer à chouchouter ses fans.

Cette fois, nous aborderons l’un des images préférées de ses admirateurs, qui ont été sauvés par eux-mêmes sur une page où ils ne partagent que les images qu’ils aiment le plus de la belle jeune femme, qui d’ailleurs a été cache ou effacement la plupart de leurs publications sur leurs réseaux sociaux.

Dans cette pièce de divertissement, nous devons apprécier le belle fille vêtue d’une tenue en soie lilas avec laquelle elle affichait ses charmes d’une manière et des looks incroyables beau, ses fans ont apprécié l’image et l’ont partagée avec leurs amis proches afin que de plus en plus de gens puissent l’apprécier autant qu’eux.

Bien sûr, ceux qui lui sont fidèles ne se sont pas détachés une seconde de son profil Instagram au cas où elle reviendrait et maintenant qu’elle est de retour ils se sont consacrés à lui poser des questions sur son départ et son Revenir.

Une question est très précise et elle voulait savoir pourquoi c’est sa disparition depuis si longtemps à laquelle elle a répondu qu’elle voulait profiter d’un peu de temps libre dans le l’été, il a donc décidé de rester à l’écart des réseaux sociaux pour y parvenir.

Il semble que si je peux profiter de son temps, il a même partagé un peu avec nous et visité certaines de ses villes préférées, vous pouvez faire du shopping et bien sûr, il passait du temps avec son animal de compagnie.

Il faut rappeler que son chiot était un peu en mauvaise santé, mais heureusement aujourd’hui il s’est rétabli et est plus que gâté par sa jolie propriétaire qui ne cesse de la chouchouter.

La fille de Myrka Dellanos, célèbre présentatrice de Telemundo, prenait des vacances et c’est parce qu’elle est peut-être déjà un peu fatiguée de tant de commentaires qui lui sont parvenus, car au cas où vous ne le sauriez pas, elle a reçu de nombreux commentaires négatifs et les gens se demandent pourquoi il n’a pas suivi les traces de sa mère à la télévision.