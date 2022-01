Alexa Dellanos fête son anniversaire comme une reine | INSTAGRAM

Il y a une communauté très soudée qui s’est montrée là pour s’entraider, les mannequins Internet, qui se sont une nouvelle fois réunis pour féliciter Alexa Dellanos, l’une des préférées des internautes.

Tout se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où la belle fille de Myrka Dellanos Cela montre quelle est l’une de ses plus grandes passions et pour laquelle elle a travaillé dur, celle d’être l’un des modèles les plus reconnus et elle l’a atteint.

Bien sûr, elle doit célébrer ses réalisations mais aussi ses date d’anniversaire, la date est arrivée et il faisait la fête dans un club et partageait la situation avec un La photographie dans laquelle elle apparaît s’exhibant avec une tenue coquette, comme une reine.

La photographie a réussi à attirer l’attention de milliers d’internautes qui sont venus et ont donné ce que j’aime, parmi eux il y a des admirateurs mais aussi beaucoup de leurs compagnons comme nous l’avons déjà dit, ils cherchent toujours à se soutenir afin que chacun d’eux ont la même chance de grandir et de se donner à savoir.

Nous pouvons voir que des chiffres comme Daniella Chavez, Lyna Pérez et bien d’autres créateurs de contenus sont venus la féliciter, en plus d’être toujours riche de quelques instants pour mettre en valeur sa beauté il y a de la féliciter pour son excellent travail.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COCKTAIL D’ALEXA



Alexa Dellanos partage les moments les plus importants pour elle, cette fois son anniversaire.

Sur la photo, nous avons pu apprécier une fois de plus les énormes charmes de la jeune Américaine, qui profitait de sa vie et de son meilleur moment en dansant et s’amusant avec des personnes qu’elle estimait beaucoup, dont Alec Monopoly, son partenaire.

Apparemment, c’était une excellente soirée et il voulait partager un de ces moments où il appréciait davantage, rappelez-vous que tout est basé sur des moments et pouvoir les refléter de cette manière et l’enregistrer sur Internet est un avantage qui n’a pas existe toujours mais est maintenant exploité et fonctionne parfaitement pour revivre la situation.

Dans Show News, nous continuerons à partager ces moments qu’Alexa Dellanos oubliera à peine et que ses fans auront l’occasion de se rencontrer et de profiter avec elle, célébrant un an de vie de plus pour l’une des figures les plus ajustées du monde Internet.