Alexa Dellanos illumine les fans avec son énorme charme par derrière | INSTAGRAM

La populaire modèle américain, Alexa Dellanos était loin d’elle réseaux sociaux sans rien poster pas même une seule histoire, pourtant il est réapparu récemment et est revenu avec un ballon publication et histoires.

C’est vrai, la belle fille de Myrka Dellanos présentateur de Telemundo a un grand choix de Photos, Elle a collaboré et participé avec diverses marques à des séances photo où sa beauté devient le centre d’attention.

Cette fois, nous aborderons quelques images étonnantes, dans lequel votre beauté Capturés de dos et à contre-jour, ils ont illuminé leurs fans avec leurs courbes incroyables et leur énorme charme.

Bien sûr, la photo a été très bien reçue et rappelée par ceux qui l’avaient déjà observée à l’époque dans laquelle elle apparaît vêtue d’une blouse blanche et du bas d’un Maillot de bain de la même couleur afin que ses attributs soient remarqués de manière fantastique pour ceux qui regardent une silhouette aussi volumineuse que la vôtre.

Bien sûr, les likes ont commencé à arriver et malgré le fait qu’il s’agisse d’un compte de fan, cela a parfaitement fonctionné pour égayer la journée de quelques internautes qui sont tombés sur cette publication.

À ce moment également, continuez d’activer votre réseaux sociaux, en téléchargeant des histoires et en nous montrant qu’elle passait du temps de qualité avec son chiot en le choyant avec affection et bien sûr en appréciant sa compagnie.

Il nous a également emmenés dans un magnifique patio où il a pu voir un très bel arbre fleuri plein de rose qui est l’un des préférés du modèle et il n’a donc pas pu s’empêcher de le partager avec nous dans une vidéo intéressante.

Il faut se rappeler qu’Alexa Dellanos avait reçu de nombreux commentaires négatifs sur sa façon de gagner sa vie, cependant, elle ne s’est jamais intéressée et a toujours continué avec la production de ses jolis clichés, mais beaucoup pensaient que c’était pour cette raison même qu’elle s’était éloigné de ses réseaux sociaux jusqu’à présent n’ont pas confirmé pourquoi il l’a fait mais depuis qu’il est de retour, ses fans sont très heureux de continuer à recevoir de nouveaux contenus de sa part.

C’est pour cette raison que nous continuerons à être très attentifs à vos réseaux et bien sûr, l’occasion où vous téléchargez quelque chose de nouveau pour profiter d’Alexa fait partie de ces créateurs de contenu qui n’hésitent pas à se montrer complètement et c’est plus que certain qu’elle ne se détachera pas très bientôt de Show News.