Alexa Dellanos laisse son chemisier ouvert pour le plaisir des fans | INSTAGRAM

Dans le confort de votre maison, le modèle américain, Alexa Dellanos, profite du temps, elle porte différents ensembles de vêtements, se maquille et se prépare à prendre quelques photos à télécharger sur ses réseaux sociaux et ainsi continuer à chouchouter son public.

A cette occasion même son petit ami l’a nommée « la meilleure petite amie de l’année », ainsi que ses fans qui la considèrent également comme leur modèle préféré, grâce à ces gestes qu’elle pose pour les chouchouter, cette fois en laissant ouverte une de ses blouses vertes pour que ses followers l’apprécient charmes.

Sur la photo, la jeune femme apparaît tenant ses cheveux avec une de ses mains, plaçant un de ses visages plus coquette et bien sûr arborant sa belle silhouette devant la caméra, prête à chouchouter et égayer la journée de tous ces internautes qui viennent sur son profil.

La photo a réussi à attirer l’attention de milliers de personnes qui lui ont donné leurs goûts et aussi de nombreux commentaires, dont aussi leurs amis Des modèles Ils ont eu l’occasion de s’exprimer et de lui dire à quel point elle est belle.

L’un de ces partenaires de modélisation est Lyna Perez, une autre belle résidente des États-Unis qui n’a cessé de créer du contenu pour toucher de plus en plus de publics et qui cherche aussi à être l’un des créateurs de contenu dragueur les plus reconnus dans le monde d’Internet.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COCKTAIL D’ALEXA



Alexa Dellanos partage sa silhouette pour égayer la journée de ses followers Instagram.

Mais la publication n’est pas toute nouvelle qu’il a téléchargée sur ses réseaux, mais il a également téléchargé des histoires où il est apparu vivant avec sa mère, Myrka Dellanos, la célèbre présentatrice de Telemundo qui, lorsqu’elle apparaît avec sa fille, parvient à éblouir les utilisateurs de Instagram avec ses beautés.

En fait, à plusieurs reprises, ses fans lui ont demandé de prendre plus de photos avec sa mère, ce qu’elle essaie de faire mais il n’y a pas toujours assez de temps, bonjour, occasion spéciale pour le faire.

Alexa Dellanos accompagnait également son petit ami pendant qu’il peignait l’une des peintures murales à laquelle il est dédié, tandis que tout le monde était sur place pour observer comment il effectuait son travail, un moment très spécial qu’elle aime l’accompagner et le soutenir dans ces instants.